Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı\'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı. Külçe altın ve Cumhuriyet altınının fiyatları artarken, ABD doları, avro, İngiliz sterlini ve İsviçre frangının fiyatları da yükseldi.

24.02.2024 11:06
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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2023 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2022 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,001.989,002.027,001,913,31
Cumhuriyet13.176,0013.366,0013.623,001,923,39
ABD Doları29,555030,829031,09200,855,20
Avro32,666033,128033,70501,743,18
İngiliz Sterlini37,614038,841039,57001,885,20
İsviçre Frangı35,292035,083035,50901,210,61
(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
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