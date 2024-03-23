Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Samsun'da Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Şikayetlerde İlk Sıra Ayıplı Mal ve Hizmetlerde

Samsun'da 2023 ve 2024 yıllarında tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetlerde ilk sırayı 'ayıplı mal ve hizmetler' aldı. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sayısını ve sonuçlarını açıkladı. Turpçu, vatandaşların 104 bin TL'ye kadar olan uyuşmazlıkların çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtti.