Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2023 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2022 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|1.962,00
|2.238,00
|2.241,00
|0,13
|14,22
|Cumhuriyet
|13.176,00
|15.043,00
|15.059,00
|0,11
|14,29
|ABD Doları
|29,5550
|32,2190
|32,0130
|-0,64
|8,32
|Avro
|32,6660
|35,1450
|34,6330
|-1,46
|6,02
|İngiliz Sterlini
|37,6140
|41,1810
|40,4670
|-1,73
|7,58
|İsviçre Frangı
|35,2920
|37,0970
|36,5190
|-1,56
|3,48
Son Dakika › Ekonomi › Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti - Son Dakika
Samsun'da 2023 ve 2024 yıllarında tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetlerde ilk sırayı 'ayıplı mal ve hizmetler' aldı. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sayısını ve sonuçlarını açıkladı. Turpçu, vatandaşların 104 bin TL'ye kadar olan uyuşmazlıkların çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtti.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli'de gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası ele geçirdi. Ayrıca, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yılın ilk çeyreğinde yakalanan kaçak altın değerinin 700 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.
Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına 1000 liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 'Her koşulda çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız' dedi.
Düzce'nin Konaklar köyünde yaşayan Figen ve Kadir Ayyıldız çifti, devlet desteğiyle aldıkları 2 koyunla başladıkları besicilikte çiftlik sahibi oldu. 11 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının 'Genç Çiftçi' projesine başvuran çift, aldıkları desteklerle hayvan sayısını 200'e çıkardı. Çift, çiftlik hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Küresel pay piyasaları, merkez bankaları haftasını rekorlarla tamamlarken, gelecek hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.
Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,20 değer kazanarak 9.111,50 puandan tamamlandı. Yapı ve Kredi Bankası hisseleri en fazla prim yapan hisseler arasında yer aldı. Altın fiyatları da yükseldi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapalı pazar yerindeki yer tahsislerinde yaşanan adaletsizliği çözmek için önemli bir karar aldı. Kapalı Pazar yerindeki yönetim bakımından oluşturulan adaletsiz durum ortadan kalkıncaya tahsisli alanların ihaleye çıkmayacağının müjdesini verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?