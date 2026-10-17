Kapalıçarşı'da külçe altın 6.648 liradan işlem gördü, dolar 49,5270 liraya yükseldi - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da külçe altın 6.648 liradan işlem gördü, dolar 49,5270 liraya yükseldi

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatları haftalık ve 2025 sonuna göre değişim gösterdi. Külçe altın 6.648, dolar 49,5270, avro 55,7610 ve sterlin 66,1350 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.6456.6480,0510,76
Cumhuriyet40.464,0043.31043.3270,047,08
ABD Doları42,809049,343049,52700,3715,69
Avro50,232055,249055,76100,9311,01
İngiliz Sterlini57,885065,290066,13501,2914,25
İsviçre Frangı54,289059,372060,17301,3510,84
(Sürecek)

Kaynak: AA
KapalıçarşıSterlinEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da külçe altın 6.648 liradan işlem gördü, dolar 49,5270 liraya yükseldi - Son Dakika
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