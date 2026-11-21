Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 7,60 gerilerken dolar 50,5790 lirayı gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasadaki bazı yabancı paraların TL fiyatları ile haftalık ve 2025 sonuna göre değişimleri paylaşıldı. Külçe altın haftalık yüzde 7,60 gerilerken ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,5790 liraya çıktı.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.290
|5.812
|-7,60
|-3,17
|Cumhuriyet
|40.464,00
|41.448
|39.879
|-3,79
|-1,45
|ABD Doları
|42,8090
|50,3690
|50,5790
|0,42
|18,15
|Avro
|50,2320
|55,7140
|55,6580
|-0,10
|10,80
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|66,7080
|66,4300
|-0,42
|14,76
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,1530
|60,3200
|0,28
|11,11
Kaynak: AA
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