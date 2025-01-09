Kapanan Fabrika Ürünleri Maliyetine Satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kapanan Fabrika Ürünleri Maliyetine Satılıyor

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Gaziantep'teki halı fabrikası kapandı, ürünler Bursa'da maliyetine satılıyor. 'Şerefimizle battık' pankartı dikkat çekiyor.

09.01.2025 10:17
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Şerefle batan fabrikanın malları...Kapanan fabrikanın ürünleri maliyetine satılıyor

BURSA - Gaziantep'de faaliyet gösteren bir halı fabrikası işlerin iyi olmaması sebebiyle kapandı. Fabrikadan kalan ürünler ise Bursa'da açılan mağazada üretim maliyetine satılıyor. Dükkana asılan 'Şerefimizle battık' pankartı ise yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

Gaziantep'de faaliyet gösteren halı fabrikası işlerin iyi olmaması sebebiyle kapandı. Fabrikada kalan ürünler ise Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan dükkanında üretim maliyetine satılıyor. Kalan ürünlerin satıldığı dükkanda açılış gününde asılan 'Şerefimizle battık' pankartı yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekiyor. Vatandaşlar açılışta son kalan ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı. Üretim maliyetine satılan ürünler hızla tükeniyor.

Açıldığı gün dükkanda izdiham yaşandığını söyleyen çalışan Ömer Öztürk, "Uzun süredir faaliyet gösteren fabrikamız kapattığından dolayı 21 Aralık Cumartesi günü bu mağazamızı açtık. Ürünlerimiz direkt fabrikadan geldiği için maliyet fiyatından satıyoruz. Açılışımızda 'Şerefimizle battık' yazılı bir pankart açtık. 4 metrekare halıları 800, 6 metrekare halıları ise bin 100 liradan satıyoruz. Paspasları 5, tek-çift kişilik yorganları 200-300 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, 3-sayfa, Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapanan Fabrika Ürünleri Maliyetine Satılıyor - Son Dakika

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