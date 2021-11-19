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Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı - Son Dakika

Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı

19.11.2021 12:48
Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı

TOBB verilerine göre yılın ilk ayında kapanan şirket sayısı 11 bini aştı. Birlik, Ekim 2021'de kapanan şirket sayısını ise 1599 olarak açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini göre; 2021 Ekim'de 1599 şirket kapanırken, yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466 oldu.

Ekim ayında kapanan şirket sayısı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 19 artarken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 43 yükseldi.

2021'in ilk 10 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 3.1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9.6 azalırken, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 6 arttı.

TOBB verilerine göre, ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin; 460'ının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımında, 235'inin inşaat ve 213'ünün de imalat sektöründe olduğu görüldü.

KAÇ ŞİRKET KURULDU?

Ekimde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısının yüzde 8.3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısının yüzde 10.2 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 3.1 azaldığı görüldü.

Yılın ilk 10 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6.6 artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13 azaldı.

Ekim 2021'de, Ekim 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20.1 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 oranında düştü.

Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı

Ekonomik Kriz, Tobb, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kapanan şirket sayısı ilk 10 ayda 11 bin 466'ya ulaştı - Son Dakika
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