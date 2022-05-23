İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı - Son Dakika
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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı

23.05.2022 10:26
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı. 2022 yılı Mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 744 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

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TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı TCMB'nin mayıs ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 0,3 puan azalarak 109,4'e geriledi Reel Kesim Güven Endeksi mayısta 0,3 puan azalarak 109,4'e geriledi
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Mayıs ayında arttı - Son Dakika


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