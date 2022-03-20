Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti

20.03.2022 11:20

Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti Kar yağışı devam ederse fındık üretimi olumsuz etkilenecek Kar yağışındaki zirai don riski serbest piyasada fındık fiyatlarını da etkiledi.

Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti

Kar yağışı devam ederse fındık üretimi olumsuz etkilenecek

GİRESUN - Kar yağışındaki zirai don riski serbest piyasada fındık fiyatlarını da etkiledi. Serbest piyasa da kar yağışı öncesi 35 TL civarında olan fındık fiyatı 4 lira artışla 39 TL'ye yükseldi.

Giresun'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ettiği takdirde sahilde fındığın üretimini yüzde 60 oranında etkileyebileceği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan fındık tüccarı Bilal Artul, "Fındık kış uykusundan uyandı. Şubat ayında sıcaklık mevsim normallerinde gittiği için fındık karanfil açtı ve doğum yaptı. Kar yağmaya devam ederse sahil kesimine yüzde 60 zarar verir. İl ve ilçe merkezlerinden 700 rakım yukarı çıkıldığında fazla zarar olmaz diye tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları eksiye düşerse don yapar. Yanarsa fındık fiyatlarına yansır ve rekolte düşük olur. TMO'nun elinde fındık var ve fındığı orantılı bir şekilde satarsa önümüzdeki fındık sezonuna fındık olur. Kontrolsüz bir satış gerçekleşirse, fındık fiyatları da kontrolsüz şekilde artar ve piyasa da fındık olmaz" dedi.

Öte yandan kar yağışım fındık fiyatlarını etkilediğini de belirten Artul, "Kar yağışı fındık fiyatlarını yüzde 30 etkiledi. Fındık fiyatları kar yağmadan önce 35 TL bandında seyrediyordu. Şuanda fiyatlar 39 TL'ye yükseldi. TMO'nun satış fiyatında kadar geldi. Kar yağışı olmasaydı bu fiyatlar görülmezdi" diye konuştu.

Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti
Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti
Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti

YORUMLAR
500
Karadeniz'de bir haftadır etkili olan kar yağışı tezgahlarda balık fiyatlarını uçurdu Karadeniz'de bir haftadır etkili olan kar yağışı tezgahlarda balık fiyatlarını uçurdu Marmara'da etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını uçurdu Marmara'da etkili olan kar yağışı balık fiyatlarını uçurdu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Oğlu 2 gündür ulaşamadı! Rus asıllı Türk vatandaşı kadın evinde ölü bulundu
11:38 Semiha Yankı, trans şarkıcı Anıl Şişman'a şiddet uygulamıştı! 'kasten basit yaralam"a suçundan ceza aldı
11:35 Gonca Vuslateri'den birbirinden iddialı pozlar! İç çamaşırlı karelere yorum yağdı
11:33 Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen üç Rus kozmonotun tulumunun rengi çok konuşuldu! Ukrayna ile ilgili olmadığı açıklandı
11:30 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden
11:22 Vatandaşlar güneşli günleri sabırsızlıkla bekliyor! Meteoroloji uyardı: Kar Mart ayıyla birlikte sona ermeyecek
11:13 Beşiktaş-Hatayspor karşılaşmasında çileden çıkaran anlar! Net fırsatı kaçırdı beIN Sports spikeri öfkeden deliye döndü
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 12:09:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kar yağışı fındık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement