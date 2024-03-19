Kara Yolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimleri 30 Haziran'a Ertelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Kara Yolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimleri 30 Haziran'a Ertelendi

Ticaret Bakanlığı, greyder, paletli ekskavatör, beko loder ve beton pompası gibi kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalat denetimlerinin TAREKS üzerinden yapılmasına ilişkin düzenlemeyi 30 Haziran'a kadar erteledi. Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nin yürürlük tarihi değiştirilerek güncellendi.

19.03.2024 09:33  Güncelleme: 09:41
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Greyder, paletli ekskavatör, beko loder ve beton pompası gibi kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalat denetimlerinin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihi 30 Haziran'a ertelendi.

Ticaret Bakanlığının Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği'nin 1 Nisan olan yürürlük tarihi 30 Haziran olarak güncellendi.

Böylece, greyder, paletli ekskavatör, beko loder ve beton pompası gibi kara yolu dışında kullanılan hareketli makinelerin ithalat denetimlerinin TAREKS üzerinden yapılması uygulaması söz konusu tarihe ertelenmiş oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kara Yolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimleri 30 Haziran'a Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara Yolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimleri 30 Haziran'a Ertelendi - Son Dakika
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