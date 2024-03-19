Kara Yolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelerin İthalat Denetimleri 30 Haziran'a Ertelendi

Etiyopya Ticaret Bankası, sistem arızası sonrasında müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği parayı geri almaya çalışıyor

Etiyopya Ticaret Bankası (CBE), sistem arızası sonucunda müşterilerinin hesaplarından fazlasını çektiği 40 milyon doların üzerindeki parayı geri almak için mücadele ediyor. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının devlete ait CBE'den öğrenciler tarafından çekildiğini ifade etti. Banka saatler sonra müdahale edebildi ve paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi. Parayı iade edenlerin cezai suçla itham edilmeyeceği belirtildi.