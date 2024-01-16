Karabük Belediyesi Personel A.Ş Çalışanlarına Yüzde 53,57 Zam Yaptı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Personel A.Ş çalışanlarının maaşlarına yüzde 53,57 zam yaptıklarını açıkladı.

Karabük Belediyesinde kurulu bulunan Personel A.Ş çalışan personellerin 2024 yılının ilk 6 ayında uygulanacak maaş oranları belirlendi. Belediye Başkanı Rafet Vergili, ekonomik şartlar karşında çalışanlarının 2024 yılındaki ilk 6 ay için uygulanacak yüzde 38,57 ücret zammının üzerine yüzde 15 daha iyileştirme zammı ile yüzde 53,57 oranında artış yaptıklarını söyledi.

Vergili, "Temmuz 2023'ten bu yana ikramiye dahil ücretlerinde toplam yüzde 125 artışa ulaşmış olduk. Çalışan arkadaşlarımın aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı günlerde harcamalarını dilerim" dedi.

Açıklamanın ardından çalışanlar artıştan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Vergili'ye teşekkür etti. - KARABÜK