Karabük'te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı

19.07.2022 15:29
Karabük'te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Haziran ayında 463 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Haziran ayında 463 konut satıldı.

TÜİK, Nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Karabük'te Haziran ayında 463 konut satılırken bunlardan 79'u ilk satış, 384'ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde ise Karabük'te 30'u ilk satış, 324'ü ise ikinci el satış olmak üzere toplam 354 konut satışı yapılmıştı.

Zonguldak'ta 2022 yılı Haziran ayında 473'ü ikinci el satış olmak üzere 676 konut satılırken Bartın'da da 184'ü ikinci el satış olmak üzere 228 konut satıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Haziran ayında 463 konut satışı yapıldı - Son Dakika
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