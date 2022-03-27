Karabük'te lise öğrencileri plastik çatal, bıçak ve bardak üreterek harçlıklarını çıkartıyor - Son Dakika

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, plastikten çatal, kaşık, bardak ve laboratuvar ürünleri imal ederek hem mesleki tecrübe ediniyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı 1 milyon lira ödenekle lisedeki metalürji teknolojisi alanı atölyesine yatay plastik enjeksiyon makinesi alındığını söyledi.

Burada makineyle plastik malzeme üretimine başlandığını aktaran Akbaş, "Plastik çatal, kaşık, bardak ve laboratuvar malzemesi üretiliyor. Çocuklarımız, döner sermayemiz çalışıyor. İl genelinde ihtiyacı olan yerlere satışı yapılacak. İller arası talepler olursa bununla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.

"Bakanlığımızdan ve işletmelerden ön sipariş aldık"

Metalürji teknolojisi alanı şefi Turhan Kılıç da aldıkları makineyle öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dışarıdan aldıkları işlerle öğrencilerin harçlıklarını kazanabildiğini anlatan Kılıç, "Milli Eğitim Bakanlığımızdan ve ildeki işletmelerden ön sipariş aldık. Çok yakın zamanda tam kapasiteyle makinemizi çalıştıracağız." diye konuştu.

Kılıç, metalürji teknolojisi alanında 150 öğrencinin olduğunu dile getirerek, "Öğrencilerimizin alanımızı bitirdikten sonra iş sahibi olmalarında herhangi bir problem yok. İşletmeler öğrencilerimizin mezun olup direk işe başlaması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Metin Emin Kaplan ise ürünleri yanlış da yapsalar çöpe atmayıp geri dönüştürdüklerini belirterek, mezun olduğunda bir işe girmesinin çok kolay olacağını, bu nedenle meslek lisesinde eğitim aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Celalettin Mert Korkut da okulda her gün yeni şeyler öğrendiklerini söyledi.