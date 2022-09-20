Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı

20.09.2022 13:24

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusuyla diğerlerinden ayrılan coğrafi işaret tescilli çavuş üzümünün hasadına başlandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusuyla diğerlerinden ayrılan coğrafi işaret tescilli çavuş üzümünün hasadına başlandı.

Kazılardan çıkan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taştan yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüzyıllar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, Yazı köyünde Emine Özkan'a ait bağda hasat programı düzenlendi.

Bağa gelen Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve diğer protokol üyeleri hasat yaptı.

"Üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunan, ince kabuklu, az çekirdekli, oval şekli ve olgunlaşma zamanı orta erkenci olan Safranbolu çavuş üzümünden bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

"Yörenin değerlerinin öne çıkarılması için gayret sarf ediliyor"

Vali Gürel, gazetecilere, çavuş üzümünün ilçenin en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Üzümün coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini aktaran Gürel, "Safran ve maniye domatesinden sonra bölgemizde çavuş üzümü de coğrafi işaret belgesi almış oldu. Bu yörenin değerlerinin öne çıkarılması için gayret sarf ediliyor. Bölgemizde 2 bin dönüm bağımız mevcut. Yöremizin şartları çavuş üzümünün yetişmesine uygun. Bugün hem yerinde görmek hem de hasat için Emine teyzemizi ziyaret ettik." dedi.

Milletvekili Ünal ise Karabük ve yöresinde üzümcülüğün çok eski yıllara dayandığını, bundan sonra da gelişmesi için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Güneş de çavuş üzümünün Safranbolu'nun markası olduğunu, daha çok üretilmesi için her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Daha sonra köy meydanına geçen protokole, Ayvalık ve Yazıcı tarafından üzüm hakkında bilgi verildi.

YORUMLAR
500
Karabük'te 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı Karabük'te 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Safranbolu'da tescilli 'çavuş üzümü' hasadına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 08:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Safranbolu'da tescilli "çavuş üzümü" hasadına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement