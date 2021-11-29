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Karaca: "Gübre stokçuluğu yapılması milli ekonomiye büyük bir darbe" - Son Dakika

Karaca: "Gübre stokçuluğu yapılması milli ekonomiye büyük bir darbe"

29.11.2021 13:53
Karaca: "Gübre stokçuluğu yapılması milli ekonomiye büyük bir darbe"

Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ve Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Denetim Kurulu Başkanı Nuri Karaca, gübre fiyatlarının görülmemiş oranda arttığı ve piyasada bulunmadığı bu dönemde gübre stokçuluğu yapılmasının milli ekonomiye büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Karacabey Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ve Balıkesir- Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Denetim Kurulu Başkanı Nuri Karaca, gübre fiyatlarının görülmemiş oranda arttığı ve piyasada bulunmadığı bu dönemde gübre stokçuluğu yapılmasının milli ekonomiye büyük bir darbe vurduğunu söyledi.

Nuri Karaca, "Son günlerde Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem ile Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın açıklamaları ile gündeme gelen, 10 bin ton gibi büyük miktarda olduğu söylenen ve depolarda bekletilen gübrelerin derhal ve acilen piyasaya sürülmesi gerekmektedir" dedi.

Tarım ve hayvancılık ile ilgili endişeleri dile getiren Nuri Karaca, "Karacabey çiftçisinin gübre ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan PANKO-BİRLİK bütün imkanlarını kullanmasına rağmen gübre bulamamakta, keza Tarım Kredi Kooperatifi ve bir kaç ruhsatlı bayii de aynı durumdadır. 2 yıl önce rutin ve mecburi bir işlem olan patates ve soğan depolaması yapan tüccar ve üreticiler terörist ilan edilmiş, depoları basılmış ve çok büyük cezalarla karşı karşıya kalmışlardır. Kimyasal gübreler de soğan ve patates gibi stratejik ürünlerdir. Konvansiyonel tarım yapılan yerlerde gübre kullanılmadan ürün almanın imkanı yoktur. Ülkemizde serbest ekonomi uygulanmaktadır. İsteyen istediği malı ne zaman isterse o zaman alır satar. Devlet denetim görevi yapar. Günümüzde salgın ve kuraklık gibi olağanüstü şartlardan dolayı dünyada ve ülkemizde ekonomik kriz ve arz sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu durum en fazla tarım ve hayvancılık sektörünü etkilemiştir.

Bu sıkıntılı durum önümüzdeki senelerde de devam edeceğe benzemektedir. Bu durumda tüm dünya ülkeleri tarım ve hayvancılık sektörüne imkanları nispetinde büyük destekler vermektedir. (Hindistan çiftçisine gübre bedelinin yüzde 50'sini ödemektedir.) Üre gübresinin tonu geçen yıl 2000 TL iken bugün 13.200 TL olmuş ve piyasada bulunmamaktadır. Gübre desteğindeki komik ve cüzi bir artış göz boyamaktan öte bir yarar sağlayamaz. Yem fiyatları her gün artmakta, 200 - 240 TL bandında işlem görmektedir. Bu fiyatlarla et ve süt hayvancılığının sürdürülebilmesi mümkün değildir. Kaba yem ihtiyacını giderecek ürünler, gübre fiyatlarının yüksekliğinden ve gübre bulunamaması nedeniyle ekilememekte veya gübresiz üretim yapılmaktadır. Bu şartlarda Karacabey çiftçisinin azotlu gübre ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak miktarda olduğu söylenen stoklanmış gübrenin en kısa zamanda, makul bir kar haddi ile piyasaya sürülmesi gerekmektedir.

Buğday ekim süresinin az kaldığı şu günlerde rekolte kaybının önlenmesi için stoktaki bu gübrelerin acilen tarlaya atılması için yetkililerin derhal harekete geçmesini bekliyoruz. Belirttiğimiz bu konularda hiç bir siyasi mülahaza yoktur ve olamaz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Karaca: Gübre stokçuluğu yapılması milli ekonomiye büyük bir darbe
Karaca: Gübre stokçuluğu yapılması milli ekonomiye büyük bir darbe
Karaca: Gübre stokçuluğu yapılması milli ekonomiye büyük bir darbe

Nuri Karaca, Karacabey, Tarım, Darbe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karaca: 'Gübre stokçuluğu yapılması milli ekonomiye büyük bir darbe' - Son Dakika Ekonomi


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