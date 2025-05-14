Karacabey Belediye Başkanı Karabatı'nın Dünya Çiftçiler Günü Mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Karacabey Belediye Başkanı Karabatı'nın Dünya Çiftçiler Günü Mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Karabatı\'nın Dünya Çiftçiler Günü Mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde tarımın önemine vurgu yaparak, çiftçilerin zorluklarını ve Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin rolünü anlattı. Çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Karabatı, yerel çözümler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

14.05.2025 13:40  Güncelleme: 13:44
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Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde yayımladığı mesajında, tarımın Karacabey'in kimliği olduğunu vurgulayarak çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. İklim değişikliği, maliyet artışları ve pazar sorunlarına karşı yerel çözümler geliştirdiklerini belirten Karabatı, üreticilere destek için kurulan Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin önemine değindi. "Üreticimizin emeği, geleceğimizdir" diyen Karabatı, çiftçilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarımın ve üretimin ülke ekonomisindeki yerine dikkat çekerek, Karacabeyli çiftçilere teşekkür etti. Başkan Karabatı, "Toprağı sevgiyle işleyen, alın teriyle üretime değer katan tüm çiftçilerimizin gününü kutluyor, bereketli bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tarımın Karacabey için yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda ilçenin kimliği ve geleceği olduğuna vurgu yapan Karabatı, çiftçilerin desteklenmesinin hem yerel hem de ulusal kalkınma açısından vazgeçilmez bir öncelik olduğunu belirtti.

Karabatı: "Karacabey, Türkiye'nin tarım üssüdür"

Başkan Karabatı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Karacabey'imiz verimli ovası, çalışkan insanları ve tarım geleneğiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bu topraklardan yükselen her ürün; çiftçimizin emeğini, sabrını ve umudunu temsil eder. Üretimin sürdürülebilirliği için çiftçimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Çiftçimizin alın teri, ülkemizin güvencesidir."

Karabatı, Karacabey Belediyesi olarak tarımsal üretimi destekleyen, çiftçilerin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Özellikle genç çiftçilere yönelik teşvik edici projelerin önemini vurgulayan Başkan Karabatı, "Üretimi desteklemek kadar, geleceğin üreticisini yetiştirmek de bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

"Üreticimizin yanındayız, çözüm için kooperatifleşmeyi önemsiyoruz"

Açıklamasında çiftçilerin yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Karabatı, iklim değişikliği, maliyet artışları ve pazar sorunları gibi konularda da yerel yönetim olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan Karabatı, bu kapsamda Karacabey Belediyesi'nin de kurucu ortakları arasında yer aldığı Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifini örnek göstererek, üretici odaklı çözümler geliştirdiklerini ifade etti. Kooperatifin, çiftçilere maliyet avantajı sağlamak, toplu alım ve satış kanalları oluşturmak, markalaşma ve doğrudan tüketiciye ulaşma konusunda aktif bir rol oynayacağını belirtti. Karabatı, "Karacabey Üretim ve İşletme Kooperatifi, üreticimizin ürününü değerinde satabileceği, aracısız satış imkanlarıyla emeğinin karşılığını alabileceği bir yapı olarak kuruldu. Aynı zamanda girdi maliyetlerinin azaltılmasıyla da üreticimizin yanında olacağız. Bu yapıyı güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

Son olarak Başkan Karabatı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle Karacabeyli tüm üreticilere bir kez daha teşekkür ederek, bereketli, sağlıklı ve bol kazançlı bir tarım sezonu temennisinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karacabey Belediye Başkanı Karabatı'nın Dünya Çiftçiler Günü Mesajı - Son Dakika

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