Karadeniz'de Balıkçılar Sezonun Açılmasını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karadeniz'de Balıkçılar Sezonun Açılmasını Bekliyor

Karadeniz\'de Balıkçılar Sezonun Açılmasını Bekliyor

Karadeniz'de balıkçılar, av ekipmanlarının onarım ve bakımlarını tamamlayarak sezonun açılmasını heyecanla bekliyor. Palamut balığından yüksek beklentileri olan balıkçılar, vatandaşların ucuz balık yiyeceklerini belirtiyor.

15.08.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de tekne ile av ekipmanlarının onarım ve bakımlarında sona yaklaşan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacakları günü bekliyor. Balıkçılar, bu sezon palamut balığından beklentilerinin yüksek olduğunu, vatandaşların ucuz balık yiyeceklerini belirtiyor.

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Av yasağı öncesi Ordulu balıkçılar yoğun bir mesai harcıyor. Kıyıda teknelerinin periyodik bakımları ile ağlarının onarımlarını yetiştirmek için çalışan balıkçılar, sezonun açılmasını heyecanla bekliyor. Balıkçılar, bu sezon özellikle palamut balığı, istavrit ve çinakop balığından beklentilerinin yüksek olduğunu, vatandaşların ucuz balık yiyeceklerini söylediler.

"Palamut balığında işaretler güzel"

Perşembe Balıkçılar Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz, av yasağının olduğu süreçte her yıl olduğu teknelerin ve ağlarının bakımlarını yaptıklarını söyledi. Bu yıl palamut balığında işaretlerin güzel olduğunu ifade eden Karadeniz, "Bu sene denizde aşırı bir palamut olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte ağ ve radarlarımıza önem verdik. Bunun halkımız ve bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Fakat şöyle bir durum var, palamut çok olduğunda hamsi az oluyor. inşallah her ikisinin de iyi olacağını ümit ediyoruz. Halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirmeyi kendimize hedef edindik" diye konuştu.

"İnşallah vatandaşlarımız ucuz balık yiyecek"

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Başkanı Şahin Aydın, balıkçıların ağlarının tamirini yaptıklarını ve teknelerin bakımlarını büyük oranla tamamlayarak, sezonu beklediklerini ifade etti. Bu yıl sezonda denizde palamut bolluğu beklediklerini aktaran Aydın, "Hava şartları sıcak, bu nedenle balık ortadan kaybolabilir. İnşallah vatandaşlarımız ucuz balık yiyebilir" şeklinde konuştu.

"Denize açılmayı bekliyoruz"

Yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan tekne sahibi Selim Demir ise, balık sezonunun canlı gideceğinden umutlu olduklarını söyledi. 1 Eylül tarihinde 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacakları günü beklediklerine dikkat çeken Demir, "Hazırlık ve yatırımlarımızı tamamladık. Sezon geçen yıla göre canlı görünüyor ancak denize çıkıldığında kendini belli edecektir" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Karadeniz, Ekonomi, ordu, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Balıkçılar Sezonun Açılmasını Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:01 TBMM’de tarihi anlar Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul’a hitap ediyor TBMM'de tarihi anlar! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurul'a hitap ediyor
14:43 Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü “Üretimi derhal sonlandırın“ çağrısı yaptı Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı
14:03 Fenerbahçe teklife ’’Evet’’ dedi Ferdi Kadıoğlu, Brighton’a transfer oluyor Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor
13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
00:05 Atalanta’yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid, UEFA Süper Kupa şampiyonu oldu
23:49 Otomobil traktöre saplandı: 1’i bebek 2 ölü, 3 yaralı Otomobil traktöre saplandı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı
23:07 Antalya’da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı Antalya'da dövizle satış yapan dinlenme tesislerine ceza yağdı
22:48 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar Astronotlar için korkutan tahmin 8 gün için gittikleri uzayda 2 aydır mahsur kaldılar! Astronotlar için korkutan tahmin
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 15:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Karadeniz'de Balıkçılar Sezonun Açılmasını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement