Karadeniz\'de Balıkçılar Sezonun Açılmasını Bekliyor

Ekonomi

Karadeniz'de tekne ile av ekipmanlarının onarım ve bakımlarında sona yaklaşan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacakları günü bekliyor. Balıkçılar, bu sezon palamut balığından beklentilerinin yüksek olduğunu, vatandaşların ucuz balık yiyeceklerini belirtiyor.

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Av yasağı öncesi Ordulu balıkçılar yoğun bir mesai harcıyor. Kıyıda teknelerinin periyodik bakımları ile ağlarının onarımlarını yetiştirmek için çalışan balıkçılar, sezonun açılmasını heyecanla bekliyor. Balıkçılar, bu sezon özellikle palamut balığı, istavrit ve çinakop balığından beklentilerinin yüksek olduğunu, vatandaşların ucuz balık yiyeceklerini söylediler.

"Palamut balığında işaretler güzel"

Perşembe Balıkçılar Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz, av yasağının olduğu süreçte her yıl olduğu teknelerin ve ağlarının bakımlarını yaptıklarını söyledi. Bu yıl palamut balığında işaretlerin güzel olduğunu ifade eden Karadeniz, "Bu sene denizde aşırı bir palamut olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte ağ ve radarlarımıza önem verdik. Bunun halkımız ve bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Fakat şöyle bir durum var, palamut çok olduğunda hamsi az oluyor. inşallah her ikisinin de iyi olacağını ümit ediyoruz. Halkımıza ucuz palamut ve hamsi yedirmeyi kendimize hedef edindik" diye konuştu.

"İnşallah vatandaşlarımız ucuz balık yiyecek"

Kumbaşı Balıkçı Barınağı Başkanı Şahin Aydın, balıkçıların ağlarının tamirini yaptıklarını ve teknelerin bakımlarını büyük oranla tamamlayarak, sezonu beklediklerini ifade etti. Bu yıl sezonda denizde palamut bolluğu beklediklerini aktaran Aydın, "Hava şartları sıcak, bu nedenle balık ortadan kaybolabilir. İnşallah vatandaşlarımız ucuz balık yiyebilir" şeklinde konuştu.

"Denize açılmayı bekliyoruz"

Yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan tekne sahibi Selim Demir ise, balık sezonunun canlı gideceğinden umutlu olduklarını söyledi. 1 Eylül tarihinde 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacakları günü beklediklerine dikkat çeken Demir, "Hazırlık ve yatırımlarımızı tamamladık. Sezon geçen yıla göre canlı görünüyor ancak denize çıkıldığında kendini belli edecektir" ifadelerine yer verdi. - ORDU