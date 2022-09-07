Havalar serinledi, palamut kendini gösterdi - Son Dakika
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Havalar serinledi, palamut kendini gösterdi

07.09.2022 18:03
Havalar serinledi, palamut kendini gösterdi

Karadeniz'de havaların serinlemesiyle balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan palamut tezgahlarda yerini aldı.

Karadeniz'de havaların serinlemesiyle balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan palamut tezgahlarda yerini aldı. Yaklaşık 1 kiloluk palamutlar 70 liradan satıldı.

Bu sene palamut bolluğu bekleyen balıkçıların yüzünü 2 gündür yağan yağmurun ardından çıkan palamut güldürdü. Tanesi 70 liradan satılan yaklaşık 1 kiloluk palamutlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"Yağmurun yağması palamut balığının çıkmasında önemli rol oynadı"

Yağmurun yağmasının palamut balığının yüzeye çıkmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden balıkçı esnafı Yasin Akyüz, "Bu sezon palamudun bol olmasını bekliyoruz. İnşallah bu sene palamut bol olur ve herkes bu sene palamuda doyar. Yağmurun yağması palamut balığının çıkmasında önemli rol oynadı. Çünkü palamut balığı yüzeyde yağmurla besleniyor. Yağmurun yağması palamudun büyük olmasına yol açtı. Şu anda palamudu 70 liradan satışa çıkardık. Ancak palamut bol olursa fiyatlarda azalma olur. Palamut bol çıkarsa tanesi 30-35 liralara kadar düşebilir" dedi.

"Palamudun lezzetli olacağını düşünüyorum"

Palamudun lezzetli olacağını düşündüğünü ancak biraz pahalı olduğunu söyleyen vatandaş Yüksel Gün, "Palamudun kilosunun 70 liradan satılması bana biraz pahalı gibi geldi. Ancak palamut buradan çok güzel görünüyor ve lezzetli olacağını düşünüyorum. Şuanda tek temennim fiyatlar düşmesi. Yoksa bu sene palamuda hasret kalabiliriz" şeklinde konuştu.

"Fiyatların daha uygun olmasını temenni ediyoruz"

Bu sene palamudun bol olmasını temenni eden vatandaş İslam Uzun ise "Şuanda paramızın yettiği kadar palamut balığından almaya geldik. Bu sene daha bol ve lezzetli olmasını bekliyoruz. Ancak fiyatların da daha uygun olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havalar serinledi, palamut kendini gösterdi - Son Dakika

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