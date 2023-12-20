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Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düştü - Son Dakika
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Karadeniz'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düştü

Karadeniz'de son 25 yılın en bereketli hamsi sezonu yaşanırken fiyatlar da düştü. Hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgit de bol miktarda bulunuyor.

Karadeniz\'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düştü
20.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:36
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Karadeniz'de son 25 yılın en bereketli hamsi sezonu yaşanırken özellikle bugün itibariyle bu bolluk tavan yaptı. Hamsinin yanı sıra istavrit, mezgitte bol miktarda tezgahlarda yerini alırken fiyatları da önceki günlere oranla geriledi.

Dün tezgahlarda kilosu 50 TL'den satılan hamsi bugün bol miktarda gelince fiyatı 35 TL'ye gerilerken balıkçı esnaftan Turgay Memiş, bugün itibariyle son 25 yılın en bereketli hamsi sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Bugün itibariyle tahminlerinin üzerinde bol hamsi olduğunu belirten Memiş, ""Karadeniz halkı bu sene hamsiden doydu fiyatı 3 kilo 100 TL. Dün hamsinin kilosu 40-50 TL civarında idi. Karadeniz'in simgesi olan hamsiden vatandaşımız bu sezon bol bol yedi diyebiliriz. Bu sezon son 25 yılın en bereketli hamsisi oldu böyle olacağını hiç tahmin etmemiştik tahminlerin çok üzerinde hamsi oldu. Bu bolluk tahminen Ocak ayının sonuna kadar sürer. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatları ise mezgit 100-125 TL, istavrit 40-50 TL" dedi.

Hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de bol geldiğini belirten .alıkçı esnaflarından Emin Avcı, "Hamsi bugün bayağı bol geldi üç kilosunu 100 TL'ye satıyoruz dün 50 TL idi. Son 20-25 yıldan bugün için en bol sezonu en bol günü diyebiliriz. Diğer balık çeşitlerimiz de bugün bol geldi örneğin 150 TL'ye sattığımız mezgit 100 TL, 60-70 TL'ye sattığımız istavrit 50 TL, 200 TL'ye sattığımız sargan 175-180 TL. Sezon bu sene güzeldi iyi geçti. Hamsi olsun istavrit olsun bol geldi vatandaş bol bol yedi" diye konuştu.

Bu sene vatandaşın hamsiye doyduğunu belirten balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz ise "Bu sene vatandaş hamsiden doydu bol geliyor. Bugün Toptancı Balık Hali'nde özellikle hamsi, istavrit mezgit bol geldi. Fiyatlarımız istavrit 50 TL, mezgit 75 TL, hamsi 35 TL. Bu sene balık boldu yüzümüz gülmeye başladı dolayısıyla herkesin yüzü gülmeye başladı" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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