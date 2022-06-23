Karadeniz gazı evleri ısıtacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önümüzdeki 4 yıl içerisinde de 10 kuyuyu 40 kuyuya tamamlayacağız. Böylece 40 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Maksimum üretime ulaştığında Türkiye'deki hanelerin doğalgaz ihtiyacının hemen hemen tamamını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeni Şafak gazetesi ile yaptığı röportajda Karadeniz gazındaki son gelişmelere, Türkiye'nin açılan kuyularla günlük petrol üretiminin nasıl arttığına, Filyos Limanı'nın Türkiye için gelecekteki önemine değindi. Petrolde ithalatın Türkiye'nin toplam ihtiyacının yüzde 92 seviyesinde olduğu bilgisini veren Bakan Dönmez, "Yüzde 8'lik bir üretimimiz var. Doğalgazda yüzde 1 üretimimiz var. Yüzde 99'unu ise ithal ediyoruz. Ama bu Karadeniz'deki keşifle birlikte bu oranları tersine çevireceğiz inşallah. 2020 yılındaki keşifle birlikte süratle sahanın mühendislik çalışmalarını, projelendirmeleri ve sahanın geliştirilmesine ilişkin olarak yoğun bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle ilk boruları da suya indirdik. Yıl sonuna kadar bu boru hatlarının bağlantısını sahayla kıyı terminalleri arasındaki bağlantıları tamamlayacağız. Oradaki üç boru hattını yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. İlk fazda 10 kuyuyu tamamlayacağız. 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküplük bir üretim hedefliyoruz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde de 10 kuyuyu 40 kuyuya tamamlayacağız. Böylece 40 milyon metreküpe ulaşmış olacağız. Maksimum üretime ulaştığında Türkiye'deki hanelerin doğalgaz ihtiyacının hemen hemen tamamını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz" diye konuştu.

"2026-2027 gibi 40 milyon metreküp doğalgaz çıkaracak seviyeye geleceğiz"

Bakan Dönmez, 40 milyon metreküp doğalgaz üretimine ne zaman ulaşılacağına ilişkin, "2026-2027 gibi düşünelim. 10 milyon metreküpe ise önümüzdeki yıl ilk çeyrekte tamamlayacağız. Hem deniz hem de karada çok ciddi çalışma var. Şu anda 5 bin 200 kişi çalışıyor. Karadeniz'de şu an 3'ü sondaj olmak üzere 34 gemimiz var" dedi.

Karadeniz'deki 3'ü sondaj olmak üzere 34 geminin temmuz-ağustos ayında 45'e çıkacağına dikkati çeken Bakan Dönmez, "Biz Filyos'u kıyı lojistik merkezi olarak değerlendiriyoruz. Burası hem bizim Karadeniz'deki operasyonlarımızın lojistik merkezi olarak çok anlamlı hem de eğer komşu ülkelerde böyle keşifler yapacaksa Romanya'nın böyle bir keşfi var. Burası bir yerde Karadeniz'e bu hizmetleri verecek teknik anlamda bir üs olarak değerlendirilebilecek bir potansiyel" ifadelerini kullandı.

"Karadeniz'deki mevcut rezervin ekonomik değerine gelince, bugün çıkarsak hepsini satsak, bu rakam 400 milyar dolar eder"

Karadeniz'deki mevcut rezervin ekonomik değerine ilişkin de Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki mevcut rezervin ekonomik değerine gelince, bugün çıkarsak hepsini satsak, bu rakam 400 milyar dolar eder. Bu 25 yıllık bir üretim. Dolayısıyla 25 yıllık bir projeksiyon elimizde yok. Fiyatların ne olacağına gelirsek çok değişkenlik var. Sorulduğunda bugünkü fiyatlarla potansiyel olarak böyle bir rezerv miktarı var. Geçen yıl sorulsaydı belki 300 milyar dolar diyecektik. Seneye belki daha fazla olabilir. Ama her halükarda büyük bir rezerv ve bedel" diye konuştu.

"Normal şartlarda 7 yılda bitecek projeyi biz 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde bitirmiş olacağız"

Karadeniz'deki doğalgaz projesinin normal şartlar altında 7 yıldan önce bitmeyeceğini dile getiren Bakan Dönmez, "Biz şimdi 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde ilk üretimi başlatmış olacağız. Yani şu anda 6 bin iş kalemini birlikte yönetiyoruz tedarikte. Yeri geliyor bazı ekipmanlar için fabrikada adam yatırıyoruz başka bir yere gitmesin malzeme diye" dedi.

"Gabar'da Şehit Esma Çevik sahası olarak isimlendirdiğimiz sahada iki tane üretim kuyusu açtık günlük üretimleri 2 bin ile 3 bin varil arasında"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) son 5 yılda günlük 41 bin olan petrol üretimini 61 bin varile çıkardığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Yani yüzde 50'lik bir artış var ama yeter mi yetmez. Özel sektör üretimi de yaklaşık 15 bin varil. Tüketimimizin yüzde 8'ini üretiyoruz ama orada sevindirici olan şu geçmişte güvenlik problemi nedeniyle giremediğimiz, araştırma yapamadığımız birçok sahaya şimdi güvenlik birimlerimiz temizleyip bize veriyor. Biz orada sismik yapıyoruz. Arkasından sondaj yapıyoruz. Mesela Gabar'da Şehit Esma Çevik sahası olarak isimlendirdiğimiz sahada iki tane üretim kuyusu açtık günlük üretimleri 2 bin ile 3 bin varil arasında. Türkiye ortalamasının yüz varil olduğunu düşünürsek kuyu başı üretimlerimizin" ifadelerini kullandı.

"Suriye sınır bölgelerinde ve arazilerinde sıfır noktasına kadar inebiliyoruz"

Bakan Dönmez, Gabar'da açılan petrol kuyularından üretilen 2 bin ile 3 bin varil arasındaki üretime ilişkin, "Oldukça iyi bir sayı. Terör nedeniyle giremiyorduk. Suriye sınır bölgelerinde ve arazilerinde sıfır noktasına kadar inebiliyoruz. Üretim almaya başladık. Çok yüksek değil ama sayıyı artırmak gerekiyor. Geçmişte kapatılmış kuyular var. O kuyulardan bazen tekrar değerlendiriyoruz. Üretime aldıklarımız var. İyi gidiyor" dedi.

"Yerli kaynağın daha ekonomik olduğunu görüyoruz"

Karadeniz'den çıkarılacak yerli gazın daha ekonomik olduğuna vurgu yapan Bakan Dönmez, "Mevcut fiyatlarla yurt dışındakiyle kıyasladığımızda tabii doğalgazda hükümetimizin desteği vatandaşımıza var. Neredeyse yüzde 75. Bu yerli gazımızla birlikte vatandaşımız kazanacak. Özellikle hane halkımız için, her bakımdan kazançlı olacağımız bir günlere doğru gidiyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA