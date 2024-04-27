Karadeniz Holding, Sierra Leone'deki enerji üretimini tam kapasiteyle sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz Holding, Sierra Leone'deki enerji üretimini tam kapasiteyle sürdürüyor

Karadeniz Holding, Sierra Leone\'deki enerji üretimini tam kapasiteyle sürdürüyor

Karadeniz Holding, Karpowership aracılığıyla elektrik ihtiyacını karşıladığı Sierra Leone'nin, enerji üretimine tam kapasiteyle devam etmeye başladığını bildirdi. Şirket, yaşanan ödeme sorunu nedeniyle ülkedeki elektrik üretiminin kapasitesini düşürmek zorunda kalmıştı. Ancak yakıt alımı için gerekli ödemenin yapılmasının ardından 26 Nisan itibarıyla üretim tekrar tam kapasiteye yükseltildi.

27.04.2024 09:15
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Karadeniz Holding, Karpowership aracılığıyla elektrik ihtiyacını karşıladığı Sierra Leone'nin, enerji üretimine tam kapasiteyle devam etmeye başladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaşanan ödeme sorunu nedeniyle yakıt tedariki yapılamadığı için ülkedeki elektrik üretiminin kapasitesi düşürülmüştü.

Dünyanın farklı ülkelerinde 40 yüzer gemisiyle ülkelerin elektrik ihtiyacını karşılayan Karadeniz Holding, uluslararası markası Karpowership aracılığıyla 2018'den bu yana elektrik ihtiyacını karşıladığı Sierra Leone'deki üretimini, yakıt alımı için gerekli ödemenin yapılmasının ardından 26 Nisan itibarıyla tekrar tam kapasiteye yükseltti.

Karadeniz Holdingin 16 Nisan'daki açıklamasına göre, ülkede uzun zamandır ödeme konusunda sorunlar yaşandığı, bu nedenle de elektrik üretimi için gerekli olan yakıtı tedarik edemedikleri belirtilmiş ancak okul ve hastane gibi kritik yerlerin hizmete devam etmesini sağlamak amacıyla elektrik üretimi durdurmamış, acil ihtiyaçlarla sınırlandırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz Holding, Sierra Leone'deki enerji üretimini tam kapasiteyle sürdürüyor - Son Dakika

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