Karadenizli balıkçılar palamut bolluğuyla sezona mutlu başladı

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, yeni av sezonunda yaşanan balık bolluğundan memnun kaldı.

Balık avı sezonunun başlamasının ardından ağlarını mavi sularla buluşturan balıkçılar, bol miktarda avladıkları palamutla kıyıya dönüyor.

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Sezen Ceylan, AA muhabirine, büyük umutlarla başlayan sezondan genel anlamda memnun olduklarını, bu yıl palamutta yaşanan bolluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Oldukça bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Ceylan, "Sezonun böyle olacağını anlamıştık. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

Ceylan, istavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığına değinerek, "Havalar soğudukça avlanan balık miktarının daha artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ortalama 600-700 gram ağırlığındaki palamutların tanesinin 100 liradan satışa sunulduğunu kaydeden Ceylan, daha küçük palamutların ise 50 liradan satıldığını aktardı.

Ceylan, vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Bereketli bir sezon yaşadıklarını dile getiren Mustafa Memiş ise, "Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle palamut sürüleri kıyılara akın etti." dedi.

Memiş, palamut bolluğunun en az iki ay daha sürmesini beklediklerini kaydetti.