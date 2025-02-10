Karaman'da Mükellef Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Karaman'da Mükellef Denetimleri Başladı

Karaman\'da Mükellef Denetimleri Başladı

Karaman Defterdarlığı, 2024'te 2.863 mükellefi denetleyerek uyarılarda bulundu ve ceza uygulamalarını duyurdu.

10.02.2025 14:23
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Karaman Defterdarlığı 2024 yılında 2 bin 863 mükellefi denetlerken mükelleflere çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Karaman Defterdarlığı tarafından yapılan denetimlerde gayrimenkul sermaye iradı kazanç mükellefleri, zirai kazanç mükellefleri, eczacılık, araç kiralama, diş hekimliği, eğlence yerleri, kafeterya, düğün salonları gibi çeşitli sektörlerde toplam 2 bin 863 mükellef denetlendi. Defterdarlık tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı itibarıyla perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ve banka ya da kredi kartı ile ödeme kabul etme zorunluluğu getirildiği vurgulandı. Bu zorunluluğa uymayan mükelleflere, 1. sınıf tüccarlar için 28 bin lira, 2. sınıf tüccarlar için 14 bin lira özel usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, 30 bin lira ve üzeri mal veya hizmet alımlarında, ödemelerin banka, finans kurumları aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Elden ödeme yapan mükellefler ve alıcılar, her bir işlem için 7 bin liradan az olmamak üzere işlem tutarının yüzde 10'u kadar cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Ancak, elden yapılan ödemelerin 5 iş günü içinde idareye bildirilmesi halinde cezai işlem uygulanmayacak. 17 Ekim 2024'te yayımlanan 328 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, günlük veya haftalık gibi kısa süreli konut kiralamalar dahil olmak üzere tüm kira ödemelerinin banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi. Kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini elden yapan mal sahipleri ve kiracılar, her bir işlem için 7 bin TL'den az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının yüzde 10'u kadar ceza ile karşılaşacak. Ancak, elden yapılan ödemenin 5 iş günü içinde idareye bildirilmesi halinde ceza uygulanmayacak. Defterdarlık, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede vergide gönüllü uyumun artırılması, sigortasız işçi çalıştırılmasının önüne geçilmesi, POS cihazı kullanım zorunluluğuna uyulması, başkasının POS cihazının kullanılmasının engellenmesi, KDV oran uyumsuzluklarının önlenmesi gibi konulara dikkat çekerek 2025 yılında da yoğun denetimlerin hafta içi ve hafta sonu devam edeceğini duyurdu. Vatandaşlara, alışverişlerinde belge almaları gerektiği hatırlatılırken, fatura ve fiş almayan son tüketicilerin de cezai yaptırımla karşılaşabileceği belirtildi. Karaman Defterdarlığı, mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için vergi ödevlerini eksiksiz yerine getirmesi ve belge düzenine hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Vergi geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım" mesajını paylaştı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, karaman, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

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