Karaman'da Soğan Hasadı Başladı - Son Dakika
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Karaman'da Soğan Hasadı Başladı

Karaman\'da Soğan Hasadı Başladı
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Karaman'da yazlık soğan hasadı, yüksek verim ve fiyatla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Karaman'da sökümü yapılmaya başlanan yazlık soğan, verimi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Günün doğmasıyla tarlanın yolunu tutan mevsimlik işçiler, söktüğü soğanları temizleyerek çuvallama işlemini gerçekleştiriyor. Tüm bu işlemler yaz aylarının en sıcak günlerinde, soğanın sofralarda kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılıyor.

"Müstahsil 2 yıldır üretilen bu soğandan zarar ediyordu"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Kazımkarabekir ilçesinde sökümü başlayan yazlık soğan tarlasında incelemelerde bulunarak çiftçilerden bilgi aldı. Mehmet Bayram, bu yıl her üründe olduğu gibi soğanda da bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Ülkemizde bu yıl maalesef soğan fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Bayram, "Fiyatın yüksek olması üreticinin ve müstahsilin çok para kazandığı anlamına gelmiyor. Şu an için tarladan kilosu 15-20 lira bandında çıkan soğan sofralarımıza gelinceye kadar 60 lirayı buluyor. Müstahsil 2 yıldır üretilen bu soğandan zarar ediyordu. Bu yıl ise ülke genelinde soğan ekimi yaklaşık yüzde 40'a kadar düştü. Bu düşüşten dolayı da soğan kıymetli bir hale geldi. Soğan üretiminde söz sahibi olan illerimizde verimlerin iyi olduğunu görüyoruz. Yazlığın ardından önümüzdeki ayda kışlık soğan sökümleri başlayacak. Şu an sökümü yapılan tarlada yaptığımız incelemede soğanın büyüklüğü ve verimi gayet güzel. Hasat 15 gün erken başladı. Çünkü piyasada soğan sıkıntısı var. Bu nedenle üreticimiz hızlıca tarladaki soğanını sökerek piyasaya sürmeye başladı" dedi.

Soğan üreticisi Yaşar Erol ise soğan hasadının çok güzel geçtiğini belirterek, "Şuan dekarda yaklaşık 8 ila 10 ton arasında soğan alıyoruz. Burada ürettiğimiz soğanı Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Üretim ve fiyatlardan memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaman'da Soğan Hasadı Başladı - Son Dakika

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