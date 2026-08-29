Karapınar\'da Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Denetimleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde tarımsal ürünlerin fiyat hareketlerini takip etmek amacıyla Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) denetimleri devam ediyor.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki saha çalışmalarında, tarımsal ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçteki fiyat değişimleri yerinde takip ediliyor. Karapınar'da gerçekleştirilen TÜFİS denetimleriyle tarımsal ürünlerdeki fiyat hareketlerinin düzenli olarak izlenmesi, piyasa şeffaflığının sağlanması ve güncel fiyat bilgilerinin sisteme doğru şekilde aktarılması amaçlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, saha denetimleri kapsamında tarımsal ürünlerin güncel fiyatlarına ilişkin verileri kontrol ederek TÜFİS sistemine aktarıyor. İlçede tarımsal ürün fiyatlarının takibine yönelik saha denetimlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.