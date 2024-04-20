Kars Harakani Havalimanı'nda Mart ayında 46 bin 846 yolcuya hizmet verildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 46 bin 846 oldu.
Mart ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 349 olurken, toplamda 409 ton yük taşındı.
2024 ilk 3 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda yolcu trafiği 163 bin 102, uçak trafiği bin 019, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 578 ton olarak gerçekleşti. - KARS
Son Dakika › Ekonomi › Kars Harakani Havalimanı'nda Mart ayında 46 bin 846 yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediyenin destekleri ile atıl vaziyette bulunan beldenin verimli sulak arazilerinin yeniden canlanmaya başladığını belirterek Trabzon hurma fidanlarının dağıtıldığını açıkladı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Erzurum'da Mart ayında 623 konut satışı gerçekleşti. İpotekli satışlarda 26. sırada yer alan Erzurum, diğer satış türleri kategorisinde ise 35. sırada yer aldı. İl, bölgesel konut satış performansı kaydında ise 2. sırada yer aldı.
Giresun'da dünyanın en kaliteli tescilli fındığının üretildiği bölgede, fındığa ek gelir olarak salep üretimi yaygınlaştırılıyor. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 43 çiftçiye salep yumru dağıtımı yapıldı ve ilk hasat gerçekleştirildi. Mehmet Davut'a ait salep bahçesinde 1 metrekarelik alandan 1 kilo 670 gram gibi yüksek bir verim elde edildi.
Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Yakup Örenci, mali müşavirlerin işlerini yapamaz duruma geldiğini belirterek, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital sistemlerinin sorunsuz çalışması ve mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını talep etti. Örenci, ayrıca beyan bildiriminin sadeleştirilmesi ve muhasebe işlemlerinin uygulanabilir hale getirilmesini istedi.
Ardahan'ın Posof ilçesi, 36 milyon lira borcuyla gündemde. Belediye Başkanı Erdem Demirci, borcun karşılığı olmadığını ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?