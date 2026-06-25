Kars Havalimanı'nda Yoğun Trafik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars Havalimanı'nda Yoğun Trafik

Kars Havalimanı\'nda Yoğun Trafik
25.06.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk 5 ayında Kars Harakani Havalimanı, 257 bin yolcu ve 1,612 uçuşla dikkat çekti.

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk beş ayında yolcu ve uçak trafiğindeki yoğunluğuyla dikkat çekti. Havalimanında Ocak-Mayıs döneminde toplam 257 bin 160 yolcuya hizmet verilirken, bin 612 uçuş gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kars Harakani Havalimanı Mayıs ayında da yoğunluğunu sürdürdü. Mayıs ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 50 bin 742 olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde 312 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanında Mayıs ayında toplam 426 ton yük taşındı.

Yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin veriler de Kars'ın hava ulaşımındaki hareketliliğini ortaya koydu. Buna göre Ocak-Mayıs 2026 döneminde Kars Harakani Havalimanı'nda 257 bin 160 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde bin 612 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 2 bin 286 tona ulaştı.

Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yolcu hareketliliğinin arttığına dikkat çekilirken, Kars'ın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerle olan hava bağlantısının kent ekonomisine, turizmine ve ticaretine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri konumunda bulunan Kars Harakani Havalimanı'nın, yaz aylarında artacak yolcu talebiyle birlikte daha yoğun bir dönem geçirmesi bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

Kars Harakani Havalimanı, Kars Havaalanı, Yerel Haberler, Havacılık, Ekonomi, Trafik, Turizm, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars Havalimanı'nda Yoğun Trafik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:05
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:18:52. #7.12#
SON DAKİKA: Kars Havalimanı'nda Yoğun Trafik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.