Kars Havalimanı\'nda Yoğun Trafik

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk beş ayında yolcu ve uçak trafiğindeki yoğunluğuyla dikkat çekti. Havalimanında Ocak-Mayıs döneminde toplam 257 bin 160 yolcuya hizmet verilirken, bin 612 uçuş gerçekleştirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Kars Harakani Havalimanı Mayıs ayında da yoğunluğunu sürdürdü. Mayıs ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 50 bin 742 olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde 312 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanında Mayıs ayında toplam 426 ton yük taşındı.

Yılın ilk beş aylık dönemine ilişkin veriler de Kars'ın hava ulaşımındaki hareketliliğini ortaya koydu. Buna göre Ocak-Mayıs 2026 döneminde Kars Harakani Havalimanı'nda 257 bin 160 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde bin 612 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı ise 2 bin 286 tona ulaştı.

Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yolcu hareketliliğinin arttığına dikkat çekilirken, Kars'ın başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyük şehirlerle olan hava bağlantısının kent ekonomisine, turizmine ve ticaretine önemli katkı sunduğu ifade edildi.

Bölgenin önemli ulaşım merkezlerinden biri konumunda bulunan Kars Harakani Havalimanı'nın, yaz aylarında artacak yolcu talebiyle birlikte daha yoğun bir dönem geçirmesi bekleniyor. - KARS