Kars'ta İskandinav Büyükelçileriyle Turizm Toplantısı
13.05.2026 08:46
Kars, kış turizmi ve sürdürülebilir kalkınma için İskandinav ülkeleriyle önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen önemli diplomatik buluşmada, İsveç, Norveç ve Finlandiya Büyükelçileri ağırlanırken, Kars'ın kış turizmi, doğa potansiyeli ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kars'ın sahip olduğu sert iklim yapısı, geniş doğal alanları, yüksek rakımlı bölgeleri ve kırsal yaşam kültürüyle İskandinav ülkelerinin "kuzey turizmi" anlayışıyla büyük benzerlik taşıdığına dikkat çekilen görüşmede, özellikle Sarıkamış ve Çıldır Gölü'nün uluslararası ölçekte önemli bir destinasyon olabileceği vurgulandı.

Toplantıda, Kars'ın yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin en dikkat çekici doğa ve kış turizmi merkezlerinden biri olduğu ifade edilirken; kentin doğal yapısını koruyarak kalkınmasını hedefleyen projeler üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde; karşılıklı turizm tanıtımları, ekonomik iş birlikleri, sürdürülebilir kalkınma modelleri, yenilenebilir enerji yatırımları, soğuk iklim tarımı, kırsal kalkınma projeleri gibi birçok başlık ele alındı.

Özellikle Finlandiya'da büyük ilgi gören ren geyiği turizmi ve kuzey konseptli doğa turizmi uygulamalarının Kars'ta da hayata geçirilebileceği değerlendirilirken, bölgenin iklim avantajının turizm açısından önemli fırsatlar sunduğu belirtildi.

Görüşmelerde ayrıca gelecekte düzenlenmesi planlanan "Kars-Nordik Ekonomi ve Kış Turizmi Forumu" fikri de paylaşıldı. Forumun, Kars'ın uluslararası yatırım ve turizm ağlarına entegrasyonuna katkı sunması hedefleniyor.

Kars'ın geleceğinin; doğasını koruyan, iklim şartlarını avantaja dönüştüren ve dünyayla entegre bir kalkınma modeliyle şekilleneceğine dikkat çekilen toplantı sonunda, nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla büyükelçilere teşekkür edildi. - KARS

Kaynak: İHA

Diplomasi, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

