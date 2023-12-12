 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Sezon açılışı 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşan kayak merkezinde, oteller de tüm hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşına kadar daha fazla kar yağışı bekleniyor ve 250-300 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

12.12.2023 - 11:18,  Güncelleme: 11:25
Abone Ol

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı

Yılbaşında kar kalınlığının 1 metreyi bulması bekleniyor

BOLU - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. 15-22 Aralık tarihlerinde sezon açılışı yapılacak.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 son yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Otel çalışanları tarafından pistlerde son kontroller yapıldı. Kayak merkezinde yeni sezon 15-22 Aralık tarihlerinde açılacak.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Kartalkaya'da 50 santimetre civarında kar kalınlığı var. Otellerin hepsi hemen hemen hazırlıklarını tamamladı. Otellerin yarısı ayın 15'inde açılıyor. Geri kalan otellerde ayın 22'sinde açılmış olacak. Ayın 22'sine kadar güzel bir kar yağışı bekliyoruz. Yılbaşında güzel bir kayak olacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşına kadar 50 santimetre daha kar yağması bekleniyor. 1 metre kar kalınlığında da harika kayak olur. Şu an da otellerin hiçbiri dolu değil ama yılbaşına kadar hepsi dolar. Bu sene iyi bir sezon geçirmeyi bekliyoruz. 250-300 bin kişi gelir. Beklediğimiz kar yağışı olursa sezon iyi geçer. Biz otelciler olarak her türlü hazırlığı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi\'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, Aralık, Hava Durumu, Turizm, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:38:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement