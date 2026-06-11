Kartepe'de Eşme Eriği Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kartepe'de Eşme Eriği Hasadı Başladı

Kartepe\'de Eşme Eriği Hasadı Başladı
11.06.2026 10:03
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Eşme eriği rekolte artışı nedeniyle fiyatlar düştü, hasat sezonu devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kendine has lezzeti, aroması ve sulu yapısıyla bilinen Eşme eriğinde hasat heyecanı yaşanıyor. Yurdun dört bir yanına gönderilen üründe bu yıl rekoltenin yüksek olması nedeniyle bahçe çıkış fiyatlarının geçen yıla göre düştüğü belirtildi.

Sabahın erken saatlerinde dalından özenle toplanarak pazara hazırlanan erikler, Türkiye'nin dört bir yanındaki tezgahlarda yerini alıyor. İklim şartlarına bağlı olarak genellikle mayıs ayının son haftasında başlayan hasat mesaisi, erik türüne göre temmuz sonuna, bazı dayanıklı türlerde ise ağustos ayına kadar sürüyor.

Bu yıl ağaçlardaki verimin yüksek olması üreticinin yüzünü güldürürken, bol mahsul sebebiyle fiyatların geçen yıla oranla gerilediği ifade ediliyor.

"Hasat takvimi iklim şartlarına göre değişiyor"

Bölgede yaklaşık 8 yıldır erik hasadında çalışan Şendoğan Atik, hasat sürecinin hava şartlarına göre şekillendiğini belirtti. Atik, "Genellikle 20 Mayıs'ta başlıyor. Bu tarih iklim şartlarına göre değişiyor. Hava soğuk olduğu zaman hasat biraz daha geç başlıyor, örneğin 5 Haziran gibi. Toplama dönemi genelde temmuzun sonuna doğru bitiyor. Ağustosa sarkan erik türleri de oluyor. 'Ağustos Papazı' dediğimiz erik var, o biraz daha dayanıklı. O yeşil kalıyor, diğerleri genelde sararıyor" dedi.

"En tatlı erik Kastarca türüdür"

Eşme eriğinin özelliklerine ve bölgede yetişen türlere değinen Atik, bölgenin en tatlı eriğinin "Kastarca" olarak bilinen can eriği olduğunu vurguladı. Havran türünün ekşi, Papaz eriğinin ise Kastarca'ya yakın bir tada sahip olduğunu anlatan Atik, "Aralarındaki fark, Kastarca'nın biraz daha sulu ve tatlı olmasıdır. Havran dediğimiz erik de var, o ekşidir. Kırmızısının kırmızı olmasını bekliyoruz. Papaz eriği de var, o da biraz daha Kastarca'ya yakındır ama genelde Eşme'nin en tatlı eriği can eriğidir, yani Kastarca'mızdır. 81 ilin çoğuna gönderiyoruz ama genellikle İstanbul, Malatya ve Adana daha çok tercih ediyor. Eşme eriği, lezzeti ve görüntüsüyle diğer türlerden ayrılır. Bunun da sebebi tatlı ve sulu olmasıdır. Rengine göre kendine has özellikleri vardır. Çok lezzetli bir eriktir" ifadelerini kullandı.

"Yüksek rekolte fiyatları düşürdü"

Bu yıl bahçelerde ürün bolluğu yaşandığını ve bunun da fiyatlara doğrudan yansıdığını dile getiren Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sene fiyatlar 150 ile 200 lira bandındaydı. Bu sene ise ağaçlarda çok fazla mahsul var. Rekoltenin yüksek olması nedeniyle şu an fiyatlar 70 ile 90 lira arasında seyrediyor. Bu sezon için 140 lira civarında bir fiyat bekliyorduk ama mahsul bolluğundan dolayı o kadar olmayacak. Sezonun 110-115 lira civarında kapanacağını tahmin ediyoruz." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kartepe'de Eşme Eriği Hasadı Başladı - Son Dakika

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