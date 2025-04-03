2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi - Son Dakika
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Ekonomi

2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi

2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, bayramın son günü olan 1 Nisan'a kıyasla 2 Nisan'da kartlı işlemler 28 milyar TL'ye ulaştı. Bu, önceki çarşamba günlerine göre de en yüksek işlem tutarı olarak kaydedildi.

03.04.2025 08:16
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3- 22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.
BKM verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Nisan'da 14 milyar TL olan alışveriş miktarı 2 Nisan'da 28 milyar TL'ye yükseldi.

2 NİSAN'DA KARTLI ALIŞVERİŞLERDE ARTIŞ YAŞANDI

Ülke çapında gerçekleşen tüm kartlı işlem adetlerinin yaklaşık yüzde 55'i BKM üzerinden geçerken, bankaların kendi sistemlerinde işledikleri işlemler ise ilgili bankalar tarafından 5 gün içerisinde BKM ile paylaşılıyor. Dolayısıyla 2 Nisan tarihine ait toplam kartlı ödeme sistemleri verileri en erken 7 Nisan itibarıyla raporlanabilecek. BKM tarafından açıklanan grafikler sadece BKM üzerinden geçen, günlük olarak saat 00.00 ile 17.00 arasında gerçekleşen alışveriş işlem verileri baz alınarak hazırlandı. Bu verilere göre, 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleştiği, 3-22 Mart ortalamasının da tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

İşlem adetlerindeki değişimler, bayram öncesi yoğun alışveriş durumu, bu haftanın okul ara tatili ve 9 günlük idari tatil olması ile birlikte hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilirken, ileriki günlerde birikecek verilerle daha sağlıklı bir resim görülmesi mümkün olacak.

2 NİSAN'DA 28 MİLYARLIK ALIŞVERİŞ YAPILDI

Paylaşılan verilere göre, günlük alışveriş işlem tutarı 2 Nisan'da 28 milyar TL, 1 Nisan'da ise 14 milyar TL olarak gerçekleşti. Çarşamba gününün bir önceki çarşamba ile kıyaslandığı verilerde, 2 Nisan Çarşamba günü saat 00.00 ile 17.00 arasında işlem tutarı 28 milyar TL olurken, 26 Mart'ta 28,9 milyar TL, 19 Mart'ta 25,3 milyar TL, 12 Mart'ta 24,5 milyar TL, 6 Mart'ta 27,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 2 Nisan Çarşamba günü, bayramdan önceki çarşamba günü haricinde mart ayındaki diğer çarşamba günlerinden daha yüksek ciro elde edildi.

Kaynak: AA

Alışveriş, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2 Nisan alışverişleri için ilk veriler geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Semih Aymergen:
    bu kadar aptal nasıl olunabilir anlayamıyorum. 7 4 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    taraflı haber nasıl yapılır görüyoruz algı yapmayın 4 1 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Yalancının ?? 3 1 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Bazen bu özgür başkana kim akıl veriyor merak ediyorum. 2 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Millette para var ya arkadaş 2 milyon tl ye sıfır araba aldı hatta ıvır zıvırı kasko vs araba 2 milyon 140 bin TL ye geldi ama sorsan hukumet kotu bunlar şükürsüzler yeminle 0 0 Yanıtla
  • 389700:
    demekki hainkarin plankari sokmedi bravo memleketim 0 0 Yanıtla
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