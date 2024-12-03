Kasım Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ekonomi

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 29,55 fiyat artışı görülen taze sebzeler (patates hariç) en fazla pahalılaşan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 5,17 azalışla seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar ile ilgili ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Kasım ayında en fazla fiyat artışı yüzde 29,55 ile taze sebze ürünlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise 5,17 azalışla seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar ile ilgili ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; taze sebzeler (patates hariç) yüzde 29,55, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 23,19, yumurta yüzde 14,10, ilaçlar yüzde 10,69, fırın, ocak ve fırınlı ocak yüzde 9,65 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar yüzde 5,17, otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri yüzde 4,84, bebek giyim yüzde 4,69, çocuk ve bebek ayakkabısı yüzde 3,33, erkek ayakkabısı yüzde 3,29 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL