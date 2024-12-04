Kasım TÜFE'de %2,93 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım TÜFE'de %2,93 Artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE, kasımda aylık %2,93 artış gösterdi.

04.12.2024 18:19
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Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,93 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı (TÜFE) göstergeleri yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE kasımda aylık yüzde 2,93 arttı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,53, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,74 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 0,81, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,9, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,75 ve hizmette yüzde 3,37 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin kasımda aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,93
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,53
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,74
Enerji0,81
Gıda ve alkolsüz içecekler4,9
Enerji ve gıda dışı mallar1,75
Hizmet3,37

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kasım TÜFE'de %2,93 Artış - Son Dakika

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