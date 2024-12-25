Kaspersky 2024 Testlerde Zirvede - Son Dakika
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Ekonomi

Kaspersky 2024 Testlerde Zirvede

Kaspersky ürünleri, SE Labs testlerinde 2024 boyunca yüzde 100 doğruluk elde etti.

25.12.2024 13:22
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Kaspersky ürünleri, 2024 yılı boyunca bağımsız testlerde yüksek puanların sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te Kaspersky'nin tüketiciler, küçük ofisler ve işletmeler için sunduğu ürünler SE Labs'ın testlerinde başarı elde etti. Ürünler dört çeyrek üst üste yüzde 100 "Toplam Doğruluk Derecesine" imza attı.

Prestijli siber güvenlik test kuruluşları tarafından yapılan titiz değerlendirmelerde Kaspersky Plus, Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) ve Kaspersky Small Office Security (KSOS) ürünleri, yılın dört çeyreğinde en yüksek Toplam Doğruluk Derecelendirmesi (TAR) puanlarını elde etti. Ürünler birinci, ikinci ve üçüncü çeyreklerde 1140, dördüncü çeyrekte 1144 puan alarak yüzde olarak yüzde 100'e ulaştı.

Tüketici segmentinde Kaspersky Plus, rakip ürünlerden sadece biriyle zirveyi paylaştı.

Kurumsal ve Küçük Ofis segmentlerinde Kaspersky Endpoint Security for Business ve Kaspersky Small Office Security, lider ürünler olarak öne çıktı.

SE Labs testlerinde yüksek performans sergileyen Kaspersky Endpoint Security (KES) for Windows uygulaması, 2024'te Kaspersky Next ürün serisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Açıklamada görüşerine yer verilen Kaspersky Tehdit Araştırmaları Başkanı Alexander Liskin, Kaspersky'nin skorlardaki istikrarlı liderliğinin kullanıcılar için siber güvenliği geliştirmeye olan sarsılmaz bağlılığını gösterdiğini belirtti.

Liskin, "Testlerde elde ettiğimiz sonuçlar, kişisel cihazlardan kurumsal düzeyde güvenliğe kadar farklı kullanım alanlarındaki çözümlerimizin en karmaşık siber tehditlere karşı etkinliğini gösteriyor ve dünya çapındaki kullanıcılarımıza benzersiz bir güvenlik sağlıyor. Bize teknolojilerimizin verimliliğini sürekli olarak izleme ve geliştirme fırsatı veren, tüketiciler ve işletmeler için sınıfının en iyisi siber güvenlik çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit eden SE Labs'a, güvenlik ürünlerine dair gerçekleştirdikleri öncü, gerçekçi testler için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SE Labs Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Simon Edwards da Kaspersky'nin, değerlendirmelerinde sürekli mükemmellik ortaya koyarak en üst düzey siber güvenlik standartlarını korumaya olan bağlılığını ortaya koyduğun kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Kaspersky, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

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