Kaspersky, dosya şifrelemeyen Payload fidye yazılımını Orta Doğu'da tespit etti

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, dosyaları şifrelemeden kurumsal cihazların kontrolünü ele geçiren yeni "Payload" fidye yazılımını ortaya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Global Acil Durum Müdahale Ekibi (GERT), Payload fidye yazılımı ailesinin gelişmiş bir saldırı yöntemini analiz eden bir rapor yayımladı.

Orta Doğu'daki bir üretim şirketine yönelik olay müdahalesi sırasında tespit edilen saldırı, siber suçlarda yaşanan önemli bir değişime işaret ediyor. Saldırganlar, geleneksel bir fidye yazılımı şifreleyicisi kullanmadan şirketin ağı üzerinde tam kontrol sağlayarak, bilgisayarların kilitlenmesini, fidye notlarının görüntülenmesini ve masaüstü duvar kağıtlarının değiştirilmesini sağladı.

Söz konusu olay, Kaspersky'nin bu yılın başlarında yayımladığı "Fidye Yazılımlarının Durumu 2026" raporunda dikkati çeken trendlerden birini ortaya koyuyor. Geleneksel dosya şifreleme yöntemlerinden giderek uzaklaşan saldırganlar, dosya şifrelemesine dayanmayan fidye saldırıları yöntemlerine yönelerek, mağdurlardan ödeme almak için kriptografik anahtarlara güvenmek yerine operasyonların doğrudan kesintiye uğratılmasına ve çalınan hassas verilerin karanlık ağda (dark web) yayımlanmasına odaklanıyor.

Tespit edilen yöntemde, saldırganlar ağa sızmak için karmaşık zararlı yazılımlar kullanmak yerine doğrudan yönetici yetkilerini ele geçirerek, savunma hatlarını aştı. Muhtemelen oltalama yoluyla yüksek ayrıcalıklı kullanıcı kimlik bilgilerini temin eden failler, standart uzak erişim ve VPN giriş noktaları üzerinden kurumsal ağa doğrudan giriş yaptı. Saldırganların güvenlik izleme sistemlerine rutin görevlerini yürüten yetkili bilgi teknolojileri (BT) personeli gibi görünmesi nedeniyle bu süreç, hiçbir engele takılmadan ilerledi.

Saldırganlar, eylemi ilerletmek için şirketin güvenilir yönetim araçlarını kullandı ve kurumsal ağın temel bileşenlerinden "Active Directory"yi hedef alarak, kötü amaçlı bir Grup İlkesi Nesnesi (GPO) kuralı oluşturdu.

Ağ yöneticilerinin binlerce çalışan bilgisayarındaki ayarları yapılandırmasını sağlayan GPO'lar, meşru ve yüksek ayrıcalıklı bir yönetim mekanizması olduğundan, ele geçirilmiş ayrıcalıklı hesaplar üzerinden gerçekleştirilen kötü amaçlı değişiklikler, meşru BT faaliyetleriyle benzer görünebiliyor. Saldırganlar tüm saldırıyı Payload adını verdikleri kötü amaçlı bir GPO kuralının içine yerleştirerek, sessizce ilerledi. Kural, sistemlerin güncellenen politikaları işlemesiyle yerel yönetici hesaplarını devre dışı bıraktı, fidye notlarını dağıttı ve tüm bilgisayarların masaüstü duvar kağıdı ile kilit ekranını ele geçirerek, fidye mesajını gösterdi.

Saldırganlar, çalışmalarını şirketin değerli verilerini ele geçirmeye odakladı. Veri hırsızlığının tamamlanmasından ve yönetici hesaplarına yönelik erişim kısıtlamalarının devreye alınmasının ardından ele geçirilen veriler, şantaj girişiminin son aşaması olarak karanlık ağda yayımlandı.

Kaspersky uzmanları, benzer tehditlere karşı korunmak için ağ yöneticilerinin tüm GPO oluşturma ve değişikliklerini yakından izlemesini, kurumsal ağın köküne yeni bir kural bağlandığı anda tetiklenecek güvenlik uyarıları yapılandırmasını öneriyor.

Ağın yönetim sistemlerine ve VPN giriş noktalarına erişimde yüksek güvenlikli, kimlik avına dayanıklı çok faktörlü kimlik doğrulama kullanılması, yönetici yetkileri için katı sınırlar uygulanması, genel BT yöneticilerinin tüm iş istasyonlarına ve sunuculara aynı anda erişim sağlayan ana anahtarlara sahip olmasına izin verilmemesi ve son derece yüksek ayrıcalıklara sahip hesapların yalnızca özel ve izole sistemlerle sınırlandırılması da tavsiye ediliyor.

"Uç nokta kötü amaçlı yazılım taraması yeterli olmayabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GERT Güvenlik Uzmanı Elsayed Elrefaei, Payload'ın arkasındaki yöntemlerin, siber suçluların kullandığı taktiklerde yeni bir gelişmeye işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Saldırganlar merkezi ağ kurallarının kontrolünü ele geçirdiğinde, kötü amaçlı Grup İlkesi aktif olduğu sürece, yalnızca geleneksel uç nokta kötü amaçlı yazılım taraması yeterli olmayabilir. Kuruluşlar, kötü amaçlı politikaları kaynağında engellemeye, yönetici kimlik bilgilerini sıkı şekilde korumaya ve savunma yaklaşımını yalnızca kötü amaçlı yazılım taramasına değil, davranışların izlenmesine dayandırmaya öncelik vermeli."