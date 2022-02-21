Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 otobüs ve 1 finişer daha ekledi

Kastamonu Belediyesi, araç filosuna 2 adet yeni otobüs ve yol inşaatlarında alt temel malzemesi serimi, asfalt serimi ve beton serimi hizmetleri için de 1 adet finişeri ekledi.

Kastamonu Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Kastamonu Belediyesi araç filosuna 2 adet yeni otobüs ile yol inşaatlarında alt temel malzemesi serimi, asfalt serimi ve beton serimin de kullanılan 1 adet finişeri ekledi. Resmi plakaları takılan, belediyenin isim ve logosunu taşıyan giydirmelerin yapılmasından sonra otobüsler, hizmete hazır hale getirildi. Toplam 30 yolcu kapasitesine sahip otobüslerin çeşitli amaç ve hizmetlerde kullanılacağı bildirilirken diğer önemli hizmet aracı finişerin de şehir merkezindeki yol yapımlarını önemli ölçüde hızlandıracağı bilgisi verildi.

Yeni araçların, belediye personeline ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinloğlu, "Kastamonu'muz son dönemlerde kentleşme anlamında yaygın bir çehreye büründü ve bununla birlikte eş zamanlı olarak hizmet ağı da genişledi. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermek için 2 otobüsümüzle, yollarımızın yenilenmesi, tadilatı gibi işlerde bizlere önemli katkı sağlayacak olan 1 adet finişerimizi de envanterimize kattık. Bildiğiniz üzere 2019 yılında belediyeyi yüklü bir borç ile devraldık. Aldığımız önlemler, kısıtlamalar meyvesini artık vermeye başladı. Belediyemizin borçlarını ciddi oranda düşürerek, aciliyet teşkil eden iş makineleri ve araç-gereç eksiğini büyük oranda gidermeye başladık. Böylelikle araç filomuzu zenginleştirmeye devam ediyoruz. Kastamonu'muz hizmetin en iyisini, niteliklisini hak ediyor. Bizler bu düşünce ile hareket ediyor, projeler üretiyoruz" dedi. - KASTAMONU