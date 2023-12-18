Kastamonu Belediyesi, donan su sayaçları için tedbirler alıyor

Kastamonu Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, havaların soğuması sebebiyle su sayaçlarının donmasını önlemek amacıyla alınabilecek tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Kastamonu Belediyesi ekipleri sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte oluşabilecek don olaylarına karşı bir dizi uyarı ve önerilerde bulundu. Donan su sayaçlarının, yanlış müdahale ile kullanılamayacak hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, açıkta bulunan alanların cam yünü, bez ve boru kılıfıyla kapatılabileceği vurgulandı.

Sıcak su ve ateşle müdahalenin sayaçlara zarar vereceğine dikkat çeken Kastamonu Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Açıkta bulunan su sayaçlarının ve boruların kapatılması gerekli. Sayaç ve su borularını cam yünü, bez parçaları ve boru kılıfı gibi maddelerle kapatılmalıdır. Sayaçları donan, patlayan veya su akıtan hemşehrilerimiz vanalarını kapatarak Alo 153 Hilal Masa hattımıza bilgi vermeleri önemle rica olunur" denildi. - KASTAMONU