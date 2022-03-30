Kastamonu'da 8 ayda 71 ton tekstil atığı toplandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 8 ayda 71 ton tekstil atığı toplandı

30.03.2022 00:57
Kastamonu'da 8 ayda 71 ton tekstil atığı toplandı

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Giysi Kumbarası" projesi çerçevesinde 8 ayda 71 ton 220 kilogram tekstil atığı toplandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Giysi Kumbarası" projesi çerçevesinde 8 ayda 71 ton 220 kilogram tekstil atığı toplandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından tüm mahallelere kurulan "Giysi Kumbaraları"yla atık durumda olan tekstil ürünleri ekonomiye kazandırılıyor. Hayata geçirilen proje çerçevesinde mahallelere toplam 100 adet giysi kumbarasının kurulumu sağlandı. Kumbaralarda kullanılabilecek durumda olan kıyafetler gerekli temizlikleri yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kullanılamayacak durumda olanlar ise fabrikalarda hammadde malzemesi olarak değerlendiriliyor. Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kumbaralardan 8 ay içerisinde 71 ton 220 kilogram tekstil atığı toplandığı belirtildi. Açıklamada, kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması faaliyetleri çerçevesinde çeşitli projelerin sürdürüleceği belirtildi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini gün geçtikçe genişleten Kastamonu Belediyesi, bu çerçevesinde kullanılmış giyim ve tekstil atıklarının evsel atıklardan ayrı olarak toplanarak yeniden kullanımını, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amacıyla diğer işlemler ile geri kazandırılması, enerji kaynağı olarak kullanılması ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini hedefliyor.

Vatandaşların giysi, ayakkabı, çanta, kemer gibi tekstil atıklarını çöp yerine mahallelerde bulunan giysi kumbaralarına atmasının önemine değinen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Bu kumbaralar özenle inceleniyor. Kullanılabilir durumda olan giysiler ekiplerimizce gerekli temizlikleri yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Geri kalan atıklar ise fabrikalarda ekonomiye kazandırılıyor. Hemşehrilerimiz bu projeye sahip çıktı. Bunu görmekten dolayı çok mutluyum. Biz yardımlaşmayı ve çevreyi seven bir toplumuz. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - KASTAMONU

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geri dönüşüm, Kastamonu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da 8 ayda 71 ton tekstil atığı toplandı - Son Dakika


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