Kastamonu\'da Sulama Projesi İmzalandı

Kastamonu'da 738 çiftçinin faydalanacağı 23 milyon lira değerindeki sulama kanalı modernizasyon projesi için protokol imzalandı. Proje, 5 köyde tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, Kastamonu merkez ve Daday ilçelerinde hayata geçirilecek sulama kanalına yönelik iş yapım anlaşması, Vali Meftun Dallı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi ve İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Proje kapsamında toplam 7,4 kilometre uzunluğundaki 3 ayrı sulama kanalı yenilenerek, 3 bin 900 dekar tarım arazisinin sulama altyapısı güçlendirilecek. 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırımla 5 köydeki 738 çiftçi doğrudan fayda sağlayacak.

Vali Dallı, projenin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu yatırımla hem sulama altyapımızı modernize ediyoruz hem de çiftçimizin üretim gücünü artırıyoruz. 23 milyon 717 bin liralık bu proje, Kastamonu tarımına can suyu olacak" dedi. - KASTAMONU