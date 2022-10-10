Kastamonu haber: DSİ, Bozkurt'ta kamulaştırılan arsalar için vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Kastamonu haber: DSİ, Bozkurt'ta kamulaştırılan arsalar için vatandaşları bilgilendirdi

10.10.2022 13:03
Kastamonu haber: DSİ, Bozkurt'ta kamulaştırılan arsalar için vatandaşları bilgilendirdi

Kastamonu haberleri: Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü, sel felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nın ve yan bağlantı derelerinin genişletilmesi sebebiyle kamulaştırılan arsalar ve üzerindeki taşınmazlar için vatandaşları bilgilendirdi.

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü, sel felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı'nın ve yan bağlantı derelerinin genişletilmesi sebebiyle kamulaştırılan arsalar ve üzerindeki taşınmazlar için vatandaşları bilgilendirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinden sonra Ezine Çayı'nın ve yan bağlantı derelerinin genişletilmesi sebebiyle kamulaştırılan arsalar ve üzerindeki taşınmazlar için bilgilendirme toplantısı yaptı. Bozkurt Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılan bilgilendirmede katılımcılara bilgiler veren DSİ. 23. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürü Ömer Kuru, kamulaştırma için belirlenen fiyatların tapu ve emlak kayıtlarından alınan veriler neticesinde yapıldığını söyledi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, DSİ tarafın kamulaştırılan arazi ve taşınmazlar için listeler Bozkurt Kaymakamlığı ve Bozkurt Belediyesi'nde askıya çıkacak. Kamulaştırma bedellerini kabul edenler önce kendilerine gelen tebligattaki telefon numarasını arayarak randevu alıp 12, 19 ve 26 Ekim tarihlerinde Bozkurt Kaymakamlığı binasında oluşturulacak kamulaştırma masasına başvuru yaparak sözleşme imzalayacak. Kamulaştırma bedelini kabul etmeyenler için yargı süreci, DSİ başlatılacak. Bozkurt dışında ikamet edenler ise telefonla randevu alarak bulundukları illerdeki DSİ Bölge Müdürlüklerinde sözleşme imzalaya bilecek. Başvuruların 11 Ekim Salı günü başlayacağı açıklandı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Kastamonu, Bozkurt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kastamonu haber: DSİ, Bozkurt'ta kamulaştırılan arsalar için vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haber: DSİ, Bozkurt'ta kamulaştırılan arsalar için vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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