Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Migros raflarında satışa sunulacak - Son Dakika
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Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Migros raflarında satışa sunulacak

Kastamonu\'nun coğrafi işaretli ürünleri Migros raflarında satışa sunulacak
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Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen çalışmayla kentin coğrafi işaretli ve yöresel ürünleri için Migros ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında siyez bulguru, Taşköprü sarımsağı ve Tosya pirinci gibi ürünler ilk etapta raflarda yerini alacak.

Kastamonu Valiliği önceliğinde yürütülen çalışmalarla kentin coğrafi işaretli ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılması noktasında süpermarket zincirleriyle iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Valiliği himayelerinde yürütülen çalışma kapsamında yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması amacıyla önde gelen süpermarket zincirlerinden biri olan Migros ile iş birliği protokolü yapıldı. Vali Meftun Dallı başkanlığında gerçekleştirilen törende protokolün paydaş kurum ve kuruluşların yetkilileri ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Migros pazarlama direktörleri Cavit Metin, Harun Reşit Kurul, İbrahim Sözen, Bölge Pazarlama Müdürü Orhan Sarıkaya, ZZEF Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Erkan Gürkan tarafından protokol imza altına alındı.

İmza töreninde konuşan Vali Dallı, Kastamonu'nun bereketli topraklarında yetişen ürünleri geniş kitlelerle buluşturacak bu önemli iş birliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Toprağımızın bereketini, üreticilerimizin alın terini ve kadınlarımızın emeğini daha geniş kitlelerle buluşturacak bu önemli iş birliğinin Kastamonu'muza ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

İmzalanan protokolle, kadın kooperatiflerin ve yerel üreticilerin üretim ve tedarik süreçlerinin desteklenmesi, yöresel ürünlerin çeşitliliğinin arttırılması, coğrafi işareti ve yöresel ürünlerin katma değerinin yükseltilerek markalaşmasına katkı sağlanması, Kastamonu'ya özgü ürünlerin yerel ve ulusal pazarların yanı sıra uluslararası pazarlara ulaştırılması, üreticilerin daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturularak sürdürülebilir üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

İlk etapta raflarda yerini alacak Kastamonu lezzetleri arasında siyez bulguru ve siyez unu, siyez unlu kurabiye, doğal mantar ürünleri, kadın kooperatiflerinin ürettiği marmelat ve sirke çeşitleri, Taşköprü sarımsağı, Tosya pirinci ve kestane balı yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri Migros raflarında satışa sunulacak - Son Dakika

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