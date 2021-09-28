Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon" ve yüzde 0,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,064041 -1,19 Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon 1,018712 -0,79 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 186,802894 -0,78 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,191122 -0,68 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,286887 -0,65 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,050880 -0,60 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,126708 -0,59 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,552457 -0,56 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045963 -0,50 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,983170 -0,44 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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