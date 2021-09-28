Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon" ve yüzde 0,78 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,064041
|-1,19
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,018712
|-0,79
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|186,802894
|-0,78
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,191122
|-0,68
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,286887
|-0,65
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,050880
|-0,60
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,126708
|-0,59
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,552457
|-0,56
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045963
|-0,50
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,983170
|-0,44
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika! En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi