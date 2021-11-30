En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,50 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 0,45 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,39 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,300596 -0,50 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055150 -0,45 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,953513 -0,39 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109462 -0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,834466 -0,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,556112 -0,23 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,083452 -0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230650 -0,18 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,056375 -0,12 Aura Portföy Değ. Fon 0,858577 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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