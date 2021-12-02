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En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren yatırım fonları

02.12.2021 14:44
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,50 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,50 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF62,809201-0,66
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,249024-0,50
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,241414-0,29
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,025388-0,24
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230139-0,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,833085-0,17
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555192-0,16
Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon1,327759-0,13
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,569567-0,12
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu9,103755-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Gümüş, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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