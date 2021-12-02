En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,50 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 62,809201 -0,66 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,249024 -0,50 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,241414 -0,29 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,025388 -0,24 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230139 -0,22 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,833085 -0,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,555192 -0,16 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,327759 -0,13 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,569567 -0,12 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 9,103755 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Zemin katı depoya çevirip, at ve eşek kesiyorlar! Suçüstü yakalanan baba oğulun evine tekrar baskın düzenlendi

"Ben tek siz hepiniz!" En genç kötü adam durdurulabilecek mi?

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı: Kendimi korumak için yaptım!

Merkez Bankası ne kadar dolar sattı?

Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek!

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek