En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,66 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,50 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 0,29 ile "Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|62,809201
|-0,66
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,249024
|-0,50
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,241414
|-0,29
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,025388
|-0,24
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,230139
|-0,22
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,833085
|-0,17
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555192
|-0,16
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,327759
|-0,13
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,569567
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|9,103755
|-0,08
Kaynak: AA
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