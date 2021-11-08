Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,29 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" ve yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,218831
|4,29
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,076292
|4,25
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021709
|2,77
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,381915
|1,77
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,052204
|1,35
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,106245
|1,33
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,137746
|1,07
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,405876
|1,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,045963
|1,01
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,153176
|1,00
Kaynak: AA
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