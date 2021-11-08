Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,29 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon" ve yüzde 2,77 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,218831 4,29 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,076292 4,25 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021709 2,77 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,381915 1,77 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,052204 1,35 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,106245 1,33 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,137746 1,07 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,405876 1,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,045963 1,01 Garanti Portföy Altın Fonu 0,153176 1,00 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Faul değil cinayete teşebbüs! Bu pozisyonu izlemek çok zor olacak

Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi

Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı

Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı

Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar

İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi

Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı

Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama