En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,18 ile "Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu" ve yüzde 2,79 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,151055 3,49 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,153481 3,18 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,159484 2,79 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,011620 2,74 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023871 2,57 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,148121 2,49 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,891380 2,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,985718 2,42 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 18,251633 2,27 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 2,234754 2,24 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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