En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYFu", yüzde 8,31 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon" ve yüzde 8,26 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|72,655985
|9,28
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|2,275475
|8,31
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|2,043547
|8,26
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,400860
|7,88
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,713895
|7,52
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|90,979165
|7,48
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|35,731880
|7,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|79,163251
|7,17
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,606779
|6,79
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|158,429291
|6,54
Kaynak: AA
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