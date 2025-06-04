Katılım Emeklilik BES\'te %10 Pazar Payına Ulaştı

Katılım Emeklilik, 18 yaş altı 175 bin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcısıyla, bu alanda toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocukların finansal geleceğine yapılan yatırımın önemi her geçen gün artarken, BES, bu alanda dikkati çekici bir yükseliş sergiliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, 18 yaş altı BES katılımcı sayısı 1 milyon 720 bine ulaştı. Bu alanda Katılım Emeklilik, 175 bin katılımcıyla, toplam pazarın yüzde 10'unu aşan bir pay elde etti. Şirket, 0-1 yaş grubundaki 15 bin katılımcıyla sektör genelinde en çok tercih edilen kurumlarından biri oldu.

Şirketin sunduğu ürün portföyü, özellikle faizsiz yatırım tercihi yapan aileler için cazip seçenekler barındırıyor. Tamamen faizsiz prensiplere dayalı olarak yönetilen 19 farklı bireysel emeklilik fonu yatırımcılara tercih yelpazesi sunan şirket, fonlar arasında yer alan Altın Katılım fonu (KEF) öne çıkıyor.

Kıymetli Madenler (KJM) fonu da son dönemin kazandıran fonları arasında yer alıyor.

Katılım Emeklilik, "Erken BES" kapsamında sunduğu yaşa özel avantaj paketleriyle de öne çıkıyor. Yeni doğanlar için hazırlanan özel pakette annelere ücretsiz psikolojik danışmanlık, oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi alanlarda anlaşmalı markalardan indirim fırsatları sunuluyor.

Hizmetler arasında 2-5 yaş grubu çocuklar için ücretsiz diş ve göz muayeneleri, oyun terapisi ve danışmanlık yer alırken, 5-18 yaş arası okul çağındaki çocuklara yönelik paketlerde ise üniversiteye girişte çevrim içi tercih danışmanlığı, ergenlik destek hizmetleri ve spor salonlarında indirimli kurslar gibi pek çok ayrıcalık bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Erken BES ürünündeki büyümenin, ailelerin çocuklarının geleceği için tasarrufa her zamankinden daha bilinçli yaklaştığını gösterdiğini belirtti.

İlginin, sadece bugünü değil geleceği de güvence altına almak isteyen ailelerin, devlet katkısı gibi avantajlarla uzun vadeli tasarruf sistemlerine yöneldiğini ortaya koyduğunu aktaran Sincek, "Tasarruf artık doğumla birlikte başlıyor, bu da bize geleceğe dair güçlü bir finansal farkındalık sinyali veriyor." ifadesini kullandı.

Sincek, katılımcılara sundukları fonlar sayesinde, katılımcıların enflasyonun üzerinde kazanç elde etmelerine imkan sunduklarını kaydederek, "Faizsiz yatırım anlayışımızla hem değerlerimize uygun hem de finansal olarak avantajlı bir gelecek planı sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.