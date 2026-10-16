KATİM AŞ, TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi'ni alarak yeterliliğini belgelendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KATİM AŞ, TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi'ni alarak yeterliliğini belgelendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKMİB iştiraki Kimya Teknoloji Merkezi (KATİM AŞ), TSE'den Deney Laboratuvarı Onay Belgesi almaya hak kazandı. Belge, merkezin onay kapsamındaki deneyleri yapabilecek teknik yeterliliğini resmen onaylarken TSE'nin ilgili deney hizmetlerini KATİM'den alabilmesinin önünü açtı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) iştiraki Kimya Teknoloji Merkezi (KATİM AŞ), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Deney Laboratuvarı Onay Belgesi almaya hak kazandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı'nın TSE Başkanlığı nezdinde yürüttüğü doğrudan girişimlerin ardından Kimya Teknoloji Merkezinin teknik yeterliliği değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Merkeze, TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi verildi.

Belgeyle, Kimya Teknoloji Merkezinin onay kapsamındaki deneyleri yapabilecek teknik yeterliliğe sahip olduğu resmen onaylanırken, TSE'nin ilgili deney hizmetlerini Merkezden alabilmesinin de önü açıldı.

TSE onayının, iki kurum arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve ilerleyen dönemde kimya sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışmaların hayata geçirilmesi açısından da fırsat yaratması bekleniyor.

"Ortak çalışma alanları oluşturmanın sektörümüz açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Aracı, yeni yönetim döneminde kamu kurumlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini ifade etti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kimya sektörünün ihtiyaçlarına daha etkin çözümler geliştirmek ve ihracatçılara katkı sağlayacak işbirliklerini hayata geçirmek amacıyla kamu kurumlarıyla diyaloğu güçlendirmeyi öncelikleri arasına aldıklarını belirten Aracı, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarıyla doğrudan iletişim kurmanın, karşılıklı ihtiyaçları doğru anlamanın ve ortak çalışma alanları oluşturmanın sektörümüz açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. TSE ile başlattığımız iletişim ve işbirliği sürecinin Kimya Teknoloji Merkezimizin TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi almasıyla somut bir kazanıma dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmeyi, kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sektörümüze yönelik yeni hizmet alanlarının oluşturulması bakımından önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kimya Teknoloji Merkezi'mizi sektörümüzün ihtiyaçlarına daha fazla odaklanan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendiren ve finansal sürdürülebilirliği esas alan daha etkin bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiİhracatGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması Hayat arkadaşı katılmayacak Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:41:45. #.0.2#
SON DAKİKA: KATİM AŞ, TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi'ni alarak yeterliliğini belgelendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei