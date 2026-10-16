KATİM AŞ, TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi'ni alarak yeterliliğini belgelendirdi

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (İKMİB) iştiraki Kimya Teknoloji Merkezi (KATİM AŞ), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Deney Laboratuvarı Onay Belgesi almaya hak kazandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı'nın TSE Başkanlığı nezdinde yürüttüğü doğrudan girişimlerin ardından Kimya Teknoloji Merkezinin teknik yeterliliği değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Merkeze, TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi verildi.

Belgeyle, Kimya Teknoloji Merkezinin onay kapsamındaki deneyleri yapabilecek teknik yeterliliğe sahip olduğu resmen onaylanırken, TSE'nin ilgili deney hizmetlerini Merkezden alabilmesinin de önü açıldı.

TSE onayının, iki kurum arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve ilerleyen dönemde kimya sektörünün ihtiyaçlarına yönelik yeni çalışmaların hayata geçirilmesi açısından da fırsat yaratması bekleniyor.

"Ortak çalışma alanları oluşturmanın sektörümüz açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Aracı, yeni yönetim döneminde kamu kurumlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini ifade etti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kimya sektörünün ihtiyaçlarına daha etkin çözümler geliştirmek ve ihracatçılara katkı sağlayacak işbirliklerini hayata geçirmek amacıyla kamu kurumlarıyla diyaloğu güçlendirmeyi öncelikleri arasına aldıklarını belirten Aracı, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarıyla doğrudan iletişim kurmanın, karşılıklı ihtiyaçları doğru anlamanın ve ortak çalışma alanları oluşturmanın sektörümüz açısından önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. TSE ile başlattığımız iletişim ve işbirliği sürecinin Kimya Teknoloji Merkezimizin TSE Deney Laboratuvarı Onay Belgesi almasıyla somut bir kazanıma dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmeyi, kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sektörümüze yönelik yeni hizmet alanlarının oluşturulması bakımından önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Kimya Teknoloji Merkezi'mizi sektörümüzün ihtiyaçlarına daha fazla odaklanan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendiren ve finansal sürdürülebilirliği esas alan daha etkin bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."