KATSO'dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması - Son Dakika
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KATSO'dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması

31.03.2022 15:26
KATSO'dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması

Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası, dünyanın en büyük doğal taş fuarları arasındaki Uluslararası Marble İzmir Fair'a katıldı.

Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası, dünyanın en büyük doğal taş fuarları arasındaki Uluslararası Marble İzmir Fair'a katıldı.

İzmir Fuar Alanı (İZFAŞ) ev sahipliğinde düzenlenen, dünyanın en büyük doğal taş fuarları arasındaki Uluslararası Marble İzmir Fair'a katılan Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası (KATSO), üyesi olan firmaları yalnız bırakmadı. Kastamonu'dan fuara, Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Adil Levent Baş ile Barış Çağlayan, Oda üyeleri Kasmer Mermer, Emmidağ Mermer, As Onur Mermer, Bahrioğlu Mermer, Gülkan Mermer, Tekmar Mermer, Yıldağ Mermer, Acar Mermer, Devrek Mermer, By Fikri Doğal Taş Maden ve mermer firmalar katıldı.

Büyük ilgi gören fuarda, Kastamonu'da imalatı ve satışı yapılan doğal taşların yanı sıra, Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan dünya çapında ünlü Maroon Marinace doğal taşı da tanıtılıyor. Doğal taşa fuarda yoğun ilgi gösterildi. - KASTAMONU

KATSO'dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması
KATSO'dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması
KATSO'dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması

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Kastamonu, Doğal Taş, Ticaret, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KATSO'dan Uluslararası İzmir Marble Fair çıkartması - Son Dakika


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