Kavaloğlu, turizmde yeni destinasyon istedi, Antalya-İstanbul payı yaklaşık yüzde 80 - Son Dakika
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Kavaloğlu, turizmde yeni destinasyon istedi, Antalya-İstanbul payı yaklaşık yüzde 80

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Kavaloğlu, Türkiye'nin turizmde yeni hikayeler oluşturması ve destinasyon çeşitliliğini artırması gerektiğini söyledi. Antalya ve İstanbul'un, Türkiye turizm hareketinin yaklaşık yüzde 80'ini karşıladığını belirten Kavaloğlu, turizmin ülke geneline yayılmasını istedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye'nin turizmde yeni hikayeler oluşturması, destinasyon çeşitliliğini artırması ve deneyim odaklı turizm ürünlerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Kavaloğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmek için başarılı destinasyon yönetimi modellerinin incelenmesinin önem taşıdığını belirtti.

Fransa ve İspanya gibi ülkelerin turizm politikalarını incelediklerini anlatan Kavaloğlu, "Turizmde yeni hikayeler yazmamız gerekiyor. Antalya ve İstanbul, Türkiye'nin turizm hareketinin yaklaşık yüzde 80'ini göğüslüyor. Dolayısıyla turizm Türkiye geneline ne kadar çok yayılırsa o kadar çok gelişecek." dedi.

İspanya'nın 17 destinasyona özel pazarlama yaptığını dile getiren Kavaloğlu, merkezi ve yerel yönetimlerin turizm konusunda koordineli çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Fransa'nın da turizmde farklı destinasyonlara yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten Kavaloğlu, Türkiye'nin şehir, resort, kayak ve kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

???????- Sadece deniz, kum, güneşle gelebildiğimiz nokta belli

Kavaloğlu, Fransa'nın turizm hareketinin büyük bölümünün ülkenin sınırlı bir bölgesinde gerçekleştiğini, bu kapsamda turizmcilerin 25 pilot bölgede farklı pazarlama yöntemleri uyguladığını söyledi.

Türkiye'nin de mevcut turizm merkezlerinin dışına çıkarak yeni destinasyonlar oluşturması gerektiğini vurgulayan Kavaloğlu, "Yeni hikayeler, yeni farkındalıklar oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda bunu yapabilecek tüm imkanlarımız var. İnsanların deneyim turizmi yapmalarını sağlayacak imkanlarımız da var. Dolayısıyla sadece deniz, kum, güneşle gelebildiğimiz nokta belli." ifadelerini kullandı.

Kavaloğlu, Türkiye'de de tarih, sanat, kültürel miras, gastronomi, alışveriş, kırsal yaşamın yanı sıra balon turundan yamaç paraşütüne, kayaktan kaplıcalara kadar çok farklı alanlarda turiste deneyim sunulabileceğini söyledi.

Antalya'nın yılda yaklaşık 17 milyon yabancı turist ağırladığını belirten Kavaloğlu, bu yoğunluğun kentte önemli bir turizm ekosistemi ve istihdam oluşturduğunu dile getirdi.

Turist sayısının azaltılarak daha yüksek harcama yapan turistlerin hedeflenmesine yönelik görüşlere değinen Kavaloğlu, Antalya'nın mevcut turizm hacminin korunması gerektiğini söyledi.

Kavaloğlu, "16,5-17 milyon turistin gelmesiyle oluşan ekosistemin bozulmaması gerekiyor. Bu rakamın azalmadan, daha nitelikli turistin bunun üzerine koyarak gitmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA
İstanbulTürkiyeEkonomiAntalyaTurizmSon Dakika

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